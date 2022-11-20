Характеристики товара
Описание
Диаметр: 7.5 см
Высота: 7 см
Длина: 10.5 см
Объем: 170 мл
Материал: фарфор
Основные характеристики
- Страна изготовленияЕвропа
Диаметр: 7.5 см
Высота: 7 см
Длина: 10.5 см
Объем: 170 мл
Материал: фарфор
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