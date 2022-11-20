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Бульонная чашка D11.7 - фото 1

Бульонная чашка D11.7

5 оценок
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Бульонная чашка с крышкой Кунстверк
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Бульонная чашка с крышкой Кунстверк

Характеристики товара

Описание

Диаметр: 11.7 см

Высота: 6.4 см

Объем: 470 мл

Материал: фарфор

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияБеларусь

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