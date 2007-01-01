Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Чашка для латте Barista "мятая", произведённого компанией ChiedoCover
Чашка для латте Barista "мятая"
11 оценок
490
Чашка для латте Barista "мятая" - фото 1

Чашка для латте Barista "мятая"

Артикул: CH-071-731
11 оценок
Основные характеристики
  • Высота115 мм
  • Объем0.29 л
  • Материалфарфор
  • Цветбордовый
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота115 мм
  • Объем0.29 л
  • Материалфарфор
  • Цветбордовый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Чашка для латте Barista "мятая"
Чашка для латте Barista "мятая"
490
В корзине

