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Кружка «Ловатт», 0,2л, розовый - фото 1

Кружка «Ловатт», 0,2л, розовый

Артикул: CH-066-001
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота90 мм
  • Диаметр74 мм
  • Объем0.2 л
  • Материалэко-костяной фарфор
  • Цветрозовый

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