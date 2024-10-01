Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина85 мм
- Объем0,08 л
- Материалфарфор
- Цветжелтый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул Вито с деревянной спинкой
Стул пластиковый барный Air Bar черный
Люстра Баласор, 6 плафонов, бронза хром
Стул Копенгаген темно-синий бархат ножки под темное дерево
Шкаф-купе, 1235*400*750, шамони светлый
Гейзер «Пробар», пластик, серебристый, черный
Креманка «Фортуна» стекло
Чашка кофейная «Крафт Распберри»
Чашка кофейная «Крафт Грин»
Чашка кофейная «Оптик»
Чашка кофейная «Революшн Сэндстоун»
Чашка кофейная «Бид Акцент»
Чашка кофейная «Антуанетт»
Чашка кофейная «Лив»
Чашка кофейная «Белая» Классик, фарфор
Чашка кофейная «Белая» Практик, фарфор
Чашка кофейная «Пур-Амор», белый