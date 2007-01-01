Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул полубарный Vault, экокожа, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Vault, экокожа, светло-серый
6 99031
9 990 ₽
Стул полубарный Vault, экокожа, светло-серый - фото 1Стул полубарный Vault, экокожа, светло-серый - фото 2Стул полубарный Vault, экокожа, светло-серый - фото 3Стул полубарный Vault, экокожа, светло-серый - фото 4Стул полубарный Vault, экокожа, светло-серый - фото 5
Распродажа

Стул полубарный Vault, экокожа, светло-серый

Артикул: CH-068-045
Основные характеристики
  • Ширина480 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота920 мм
  • Ширина сиденья485 мм
Характеристики товара

Описание

Стул барный Vault экокожа светло-серый

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Глубина сиденья280 мм
  • Высота до сиденья670 мм
  • Вес6.25 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветбелый, серый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки690 мм
  • Высота упаковки450 мм
  • Глубина упаковки530 мм
  • Вес упаковки14 кг
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

