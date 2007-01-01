Характеристики товара
Описание
Стул барный Vault экокожа светло-серый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Глубина520 мм
- Высота920 мм
- Ширина сиденья485 мм
- Глубина сиденья280 мм
- Высота до сиденья670 мм
- Вес6.25 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветбелый, серый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки690 мм
- Высота упаковки450 мм
- Глубина упаковки530 мм
- Вес упаковки14 кг
- Объём упаковки0.16 м3
- Изделия стопируютсяНет