Характеристики товара
Описание
Представляем вашему вниманию эргономичный стул, который по уровню комфорта не уступает домашнему дивану. Особая конструкция сиденья обеспечивает оптимальную поддержку тела во время длительного сидения.
Усиленный коммерческий каркас#nbsp;гарантирует исключительную надежность конструкции. Стул способен выдерживать нагрузку до 190 кг, сохраняя при этом
Специальные чехлы#nbsp;из ткани Микровелюр Bubble 12 обладают следующими преимуществами:
- Эффективная защита от загрязнений
- Антибактериальные свойства
- Устойчивость к появлению запахов
- Простой уход без использования специальных средств
Внимание!
Отгрузка кратна 2 шт.
Возможно изготовление под заказ в других цветах.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина500 мм
- Ширина500 мм
- Высота820 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес6 кг
- Материалметалл, букле
- Материал сиденьябукле
- Цветсерый
- Обивкабукле
Параметры упаковки
- Ширина упаковки560 мм
- Высота упаковки800 мм
- Вес упаковки14 кг
- Объём упаковки0.27 м3
- Изделия стопируютсяНет