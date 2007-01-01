Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул полубарный Флорео букле молочный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Флорео букле молочный
5 оценок
14 700
Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Флорео букле молочный - фото 1Стул полубарный Флорео букле молочный - фото 2Стул полубарный Флорео букле молочный - фото 3Стул полубарный Флорео букле молочный - фото 4
NEW

Стул полубарный Флорео букле молочный

Артикул: CH-080-546
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота900 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подставка для ног Рино
Фотография товара Подставка для ног Рино от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Такер, светло-бежевый деревянный
Фотография товара Стул Такер, светло-бежевый деревянный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул полубарный Флорео создан для тех, кто ценит стиль и комфорт в каждом элементе. Мягкая обивка из букле в молочном оттенке придаёт изделию уютный и современный вид, а изящная форма спинки и сиденья подчёркивает минималистичный характер модели. Чёрные металлические ножки добавляют графичности и лёгкости, создавая эффектный контраст. Удобная полувысокая посадка идеально подходит для кухонных островов, барных стоек и кафе. Округлая спинка поддерживает поясницу, позволяя расслабиться и насладиться беседой. Прочная металлическая основа гарантирует надёжность и устойчивость при ежедневном использовании. Стул Флорео легко впишется в современные интерьеры в стилях сканди, лофт или минимализм. Универсальный молочный цвет и лаконичный дизайн позволяют сочетать его с разными оттенками и материалами, делая его стильным и функциональным элементом вашего дома или заведения.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота900 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья655 мм
  • Высота посадочного места 655 мм
  • Вес16 кг
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасафанера, металл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветбелый
  • Обивкабукле

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки190 мм
  • Высота упаковки610 мм
  • Вес упаковки16.20 кг
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Габариты упаковки для логистики890
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Кензи пыльно-розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кензи пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99037
14 090 ₽Оптовая цена

Стул Кензи пыльно-розовый

26
В наличии 113 шт.
Распродажа
Фотография товара СТУЛ EAMES HR ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара СТУЛ EAMES HR ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
3 09033
4 590 ₽Оптовая цена

СТУЛ EAMES HR ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ

127
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), произведённого компанией ChiedoCover
от9 09024
11 890 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ)

122
Фотография товара Стул Наполеон New серебрянный, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон New серебрянный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена

Стул Наполеон New серебрянный, пластиковый

32
Распродажа
Фотография товара Стул Кромвель II серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кромвель II серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 9907
12 790 ₽Оптовая цена

Стул Кромвель II серый

26
В наличии 48 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Венера велюр шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Венера велюр шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от10 49024
13 690 ₽Оптовая цена

Стул Венера велюр шампань

26
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Диана велюр изумрудный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Диана велюр изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99029
12 490 ₽Оптовая цена

Стул Диана велюр изумрудный

26
В наличии 63 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Слинг вращающийся желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Слинг вращающийся желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99051
15 990 ₽Оптовая цена

Стул Слинг вращающийся желтый

26
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Tulip, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Tulip, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 39045
13 290 ₽Оптовая цена

Стул Tulip, черный

26
В наличии 216 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стул Franc, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Franc, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена

Стул Franc, бежевый

83
В наличии 13 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Монте М 100, Орех/Слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монте М 100, Орех/Слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от24 290
Оптовая цена

Стол Монте М 100, Орех/Слоновая кость

12
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол обеденный Opera 180х90 белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Opera 180х90 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от64 990
Оптовая цена

Стол обеденный Opera 180х90 белый

26
В наличии 9 шт.
Фотография товара Стол Торвальд обсидиан / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Торвальд обсидиан / черный, произведённого компанией ChiedoCover
61 090
Оптовая цена

Стол Торвальд обсидиан / черный

43
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стол Вольтер d1200, сосна, произведённого компанией ChiedoCover
от23 390

Стол Вольтер d1200, сосна

47
Фотография товара Стол обеденный Карталь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Карталь, произведённого компанией ChiedoCover
от67 090
Оптовая цена

Стол обеденный Карталь

195
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Верона бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Верона бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от45 99020
56 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Верона бежевый

26
Фотография товара Стол АРКОС 23 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол АРКОС 23, произведённого компанией ChiedoCover
29 490
Оптовая цена

Стол АРКОС 23

35
Настоящее фото товара Стол Echo Haven, серый, произведённого компанией ChiedoCover
64 890
Оптовая цена

Стол Echo Haven, серый

6
Фотография товара Стол лофт Ольга от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол лофт Ольга, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990

Стол лофт Ольга

80
Фотография товара Стол деревянный Лота Лофт, черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Лота Лофт, черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена

Стол деревянный Лота Лофт, черный матовый

34
В наличии 30 шт.

Другие товары из раздела стулья для кухни

Настоящее фото товара Стул Adams, California 975, произведённого компанией ChiedoCover
5 890
Оптовая цена

Стул Adams, California 975

10
Фотография товара Стул с подлокотниками Flow, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Flow, черный, произведённого компанией ChiedoCover
14 690
Оптовая цена

Стул с подлокотниками Flow, черный

11
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стул с подлокотниками Flow, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Flow, белый, произведённого компанией ChiedoCover
14 690
Оптовая цена

Стул с подлокотниками Flow, белый

11
Настоящее фото товара Стул Triumph, пластиковый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена

Стул Triumph, пластиковый, белый

7
В наличии 150 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 09024
11 890 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), коричневый

10
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29024
13 390 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), темно-серый

7
New
Фотография товара Стул СB-2482YBH BB темный орех/ CAMEL от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул СB-2482YBH BB темный орех/ CAMEL, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Стул СB-2482YBH BB темный орех/ CAMEL

8
В наличии 8 шт.
New
Фотография товара Стул CRISTIAN Future-009 латте, велюр / орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул CRISTIAN Future-009 латте, велюр / орех, произведённого компанией ChiedoCover
15 39039
24 890 ₽

Стул CRISTIAN Future-009 латте, велюр / орех

5
New
Фотография товара Стул с подлокотниками Дели металл красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Дели металл красный, произведённого компанией ChiedoCover
9 400

Стул с подлокотниками Дели металл красный

9
В наличии 9 шт.
New
Фотография товара Стул обеденный Квинси велюр кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Квинси велюр кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
7 490

Стул обеденный Квинси велюр кремовый

14
В наличии 11 шт.

Товар в корзине

Стул полубарный Флорео букле молочный
Стул полубарный Флорео букле молочный
14 700
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Монте М 100, Орех/Слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монте М 100, Орех/Слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от24 290
Оптовая цена

Стол Монте М 100, Орех/Слоновая кость

12
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол обеденный Opera 180х90 белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Opera 180х90 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от64 990
Оптовая цена

Стол обеденный Opera 180х90 белый

26
В наличии 9 шт.
Фотография товара Стол Торвальд обсидиан / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Торвальд обсидиан / черный, произведённого компанией ChiedoCover
61 090
Оптовая цена

Стол Торвальд обсидиан / черный

43
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стол Вольтер d1200, сосна, произведённого компанией ChiedoCover
от23 390

Стол Вольтер d1200, сосна

47

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности