Фотография Декоративная подушка Bella, серая от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Декоративная подушка Bella, серая

4.7
Оптовая цена
от 650 ₽
При покупке от 3 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Декоративная подушка Bella, серая
Декоративная подушка Bella, серая
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Декоративная подушка Bella, серая

4.7
650 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина350 мм
  • Глубина350 мм
  • Цветсерый
  • Материалвелюр

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