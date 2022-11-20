Личи Чарисса колонна кашпо Dekollete Куб

13 оценок

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Личи Чарисса колонна кашпо Dekollete Куб

4.7
44 890 ₽
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Предыдущий товар в категории Композиция розмарин Берг
Композиция розмарин Берг
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Стойка кизил Бота

Характеристики товара

Описание

Кол-во веток: 60

Размер кашпо: 40*40*40

Кол-во листов: 6480

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Основные характеристики

  • Высота1700 мм
  • Диаметр400 мм
  • МатериалПолиэстер

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