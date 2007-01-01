Характеристики товара
Описание
Садово-парковая архитектурная форма из металла и древесины вполне подходит для установки на улице, под открытым небом. Строгая классическая модель достойна любого городского парка. Важно качество – неприхотливость. Устойчивой изящной конструкции не страшны перепады температур или осадки.
Металлический каркас и сидение со спинкой из бруса хвойной породы с защитным покрытием позволяют использовать изделие даже в непогоду. Крепкая качественная лавочка подходит и для дачи. Смотрится модель стильно, а места занимает немного. Сидеть на такой скамейке удобно, можно с комфортом отдыхать на природе.
Каркас скамейки изготовлен из металлического профиля размером 25х25 мм. с последующим покрытием эмалью черного цвета. Настил и спинка для сидения изготовлен из бруса хвойных пород с последующим нанесением морилки (светлой или темной).
Дополнительная информация:
Расстояние от пола до сидения = 43 см;
Ширина сидения = 31 см;
Брусок = 60*40 мм;
Труба = 25х25 мм;
Толщина стенки трубы = 1,5 мм;
Объем разобранной скамейки: 0,16 м3 (длина 1.5 метра) и 0,18 м3 (длина 2 метра).
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1500 мм
- Ширина520 мм
- Высота750 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Вес15 кг
- Материал сиденьядерево
- Материал каркасаметалл
- Цветкоричневый, черный
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.60 м3
- Изделия стопируютсяНет