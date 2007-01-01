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Настоящее фото товара Скамейка металлическая Руфл со спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
Скамейка металлическая Руфл со спинкой
46 оценок
7 190
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Скамейка металлическая Руфл со спинкой - фото 1Скамейка металлическая Руфл со спинкой - фото 2Скамейка металлическая Руфл со спинкой - фото 3

Скамейка металлическая Руфл со спинкой

Артикул: CH-023-971
46 оценок
Основные характеристики
  • Длина1500 мм
  • Ширина520 мм
  • Высота750 мм
  • Высота до сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Садово-парковая архитектурная форма из металла и древесины вполне подходит для установки на улице, под открытым небом. Строгая классическая модель достойна любого городского парка. Важно качество – неприхотливость. Устойчивой изящной конструкции не страшны перепады температур или осадки.

Металлический каркас и сидение со спинкой из бруса хвойной породы с защитным покрытием позволяют использовать изделие даже в непогоду. Крепкая качественная лавочка подходит и для дачи. Смотрится модель стильно, а места занимает немного. Сидеть на такой скамейке удобно, можно с комфортом отдыхать на природе.

Каркас скамейки изготовлен из металлического профиля размером 25х25 мм. с последующим покрытием эмалью черного цвета. Настил и спинка для сидения изготовлен из бруса хвойных пород с последующим нанесением морилки (светлой или темной).

Дополнительная информация:

Расстояние от пола до сидения = 43 см;

Ширина сидения = 31 см;

Брусок = 60*40 мм;

Труба = 25х25 мм;

Толщина стенки трубы = 1,5 мм;

Объем разобранной скамейки: 0,16 м3 (длина 1.5 метра) и 0,18 м3 (длина 2 метра).

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1500 мм
  • Ширина520 мм
  • Высота750 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Вес15 кг
  • Материал сиденьядерево
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый, черный

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.60 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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