Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина520 мм
- Высота1020 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Вес8.5 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасамассив дерева
- Тип ножекс прямоугольным сечением
- Цветтемно-коричневый
- Обивкаткань
- По конструкцииСтулья без подлокотников
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки560 мм
- Высота упаковки1070 мм
- Объём упаковки0.38 м3
- Изделия стопируютсяНет