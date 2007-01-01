Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Деревянный стул Эмилин вишня / муса темная 082
Деревянный стул Эмилин вишня / муса темная 082
7 оценок
11 190
Деревянный стул Эмилин вишня / муса темная 082 - фото 1Деревянный стул Эмилин вишня / муса темная 082 - фото 2Деревянный стул Эмилин вишня / муса темная 082 - фото 3Деревянный стул Эмилин вишня / муса темная 082 - фото 4Деревянный стул Эмилин вишня / муса темная 082 - фото 5Деревянный стул Эмилин вишня / муса темная 082 - фото 6Деревянный стул Эмилин вишня / муса темная 082 - фото 7Деревянный стул Эмилин вишня / муса темная 082 - фото 8Деревянный стул Эмилин вишня / муса темная 082 - фото 9Деревянный стул Эмилин вишня / муса темная 082 - фото 10Деревянный стул Эмилин вишня / муса темная 082 - фото 11

Деревянный стул Эмилин вишня / муса темная 082

Артикул: CH-081-712
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота1020 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стул Эмилин из массива бука – утонченный стиль и природная гармония В стуле Эмилин прекрасно сочетаются благородство натурального дерева и современные стандарты комфорта. Его лаконичный дизайн с аккуратными линиями и качественной отделкой делает его универсальным решением для любого интерьера – от уютной кухни до респектабельного кабинета. ✔ Исключительное качество материалов ▪ Сиденье с жаккардовой обивкой (260 г/м²) отличается приятной фактурой с благородным глянцевым отливом ▪ Показатель 30 000 циклов истираемости подтверждает исключительную износостойкость покрытия ▪ Ткань устойчива к деформациям и выцветанию, сохраняя первозданный вид ✔ Надежность в каждой детали ▪ Прочный каркас из букового массива демонстрирует красоту натуральной древесины ▪ Конструкция прошла испытание на нагрузку до 130 кг, гарантируя долговечность ✔ Удобство без компромиссов Полностью собранная конструкция – готов к использованию сразу после распаковки Стул Эмилин – это воплощение сдержанной элегантности и продуманного комфорта. Идеальный выбор для тех, кто ценит в мебели гармонию формы, функциональности и натуральных материалов.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота1020 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес8.5 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасамассив дерева
  • Тип ножекс прямоугольным сечением
  • Цветтемно-коричневый
  • Обивкаткань
  • По конструкцииСтулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки560 мм
  • Высота упаковки1070 мм
  • Объём упаковки0.38 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Деревянный стул Эмилин вишня / муса темная 082
Деревянный стул Эмилин вишня / муса темная 082
11 190
В корзине

