Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина600 мм
- Высота820 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Обивкашенилл
- Материал каркасамассив дуба
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
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