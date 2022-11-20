Товар в корзине. Перейти
Стул Кессел, шенилл коричневый, каркас массив-дуба - фото 1Стул Кессел, шенилл коричневый, каркас массив-дуба - фото 2Стул Кессел, шенилл коричневый, каркас массив-дуба - фото 3Стул Кессел, шенилл коричневый, каркас массив-дуба - фото 4Стул Кессел, шенилл коричневый, каркас массив-дуба - фото 5Стул Кессел, шенилл коричневый, каркас массив-дуба - фото 6Стул Кессел, шенилл коричневый, каркас массив-дуба - фото 7

Стул Кессел, шенилл коричневый, каркас массив-дуба

Артикул: CH-050-917
8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Коди велюр, тёмно-серый
Стул Коди велюр, тёмно-серый
Следующий Стул Кессел, шенилл синий, каркас массив-дуба
Стул Коди велюр, тёмно-серый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Обивкашенилл
  • Материал каркасамассив дуба
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Стул банкетный ФлетНастоящее фото товара Стул банкетный Флет, произведённого компанией ChiedoCover
16 190
Оптовая цена
41

Стул банкетный Флет

Стул банкетный СтепНастоящее фото товара Стул банкетный Степ, произведённого компанией ChiedoCover
16 190
Оптовая цена
48

Стул банкетный Степ

Распродажа
Стул Topas, велюр Тедди 666, без покрытияНастоящее фото товара Стул Topas, велюр Тедди 666, без покрытия, произведённого компанией ChiedoCover
от5 59016
6 590 ₽
82

Стул Topas, велюр Тедди 666, без покрытия

Распродажа
Стул Кросс Кантри, корицаНастоящее фото товара Стул Кросс Кантри, корица, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99010
6 590 ₽
42

Стул Кросс Кантри, корица

ХитРаспродажа
Стул Роквелл, рогожка Шерлок 520, каркас морилка чёрнаяНастоящее фото товара Стул Роквелл, рогожка Шерлок 520, каркас морилка чёрная, произведённого компанией ChiedoCover
от7 59012
8 590 ₽
54

Стул Роквелл, рогожка Шерлок 520, каркас морилка чёрная

Распродажа
Стул обеденный TOR кремовый ПУ 4 шт.Настоящее фото товара Стул обеденный TOR кремовый ПУ 4 шт., произведённого компанией ChiedoCover
от35 19015
40 990 ₽Оптовая цена
40

Стул обеденный TOR кремовый ПУ 4 шт.

Распродажа
Стул Kongsberg, велюр синий velutto 45, ножки металлНастоящее фото товара Стул Kongsberg, велюр синий velutto 45, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79011
7 590 ₽
74

Стул Kongsberg, велюр синий velutto 45, ножки металл

Стул Bali, велюр ginger 008, морилка венгеНастоящее фото товара Стул Bali, велюр ginger 008, морилка венге, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
60

Стул Bali, велюр ginger 008, морилка венге

Настоящее фото товара Стул Кострома, произведённого компанией ChiedoCover
2 790
Оптовая цена
39

Стул Кострома

В наличии 7 шт.
Стул RoyНастоящее фото товара Стул Roy, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена
65

Стул Roy

В наличии 30 шт.

С этим товаром покупают

Распродажа
Стол складной Виктория 150Настоящее фото товара Стол складной Виктория 150, произведённого компанией ChiedoCover
6 3909
6 990 ₽Оптовая цена
114

Стол складной Виктория 150

В наличии 50 шт.
Стол Лидер 6, 700x700Настоящее фото товара Стол Лидер 6, 700x700, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
495

Стол Лидер 6, 700x700

Стол АРКОС 22Настоящее фото товара Стол АРКОС 22, произведённого компанией ChiedoCover
39 990
Оптовая цена
101

Стол АРКОС 22

Настоящее фото товара Стол обеденный ВЕНЕЦИЯ М, 1250x750, произведённого компанией ChiedoCover
25 790
Оптовая цена
140

Стол обеденный ВЕНЕЦИЯ М, 1250x750

Настоящее фото товара Стол ФАВОРИТ-3, 1250x750, произведённого компанией ChiedoCover
24 690
Оптовая цена
102

Стол ФАВОРИТ-3, 1250x750

Стол ЛИРА, 1600x800Настоящее фото товара Стол ЛИРА, 1600x800, произведённого компанией ChiedoCover
33 790
Оптовая цена
121

Стол ЛИРА, 1600x800

Стол ЛИРА, 1200x800Настоящее фото товара Стол ЛИРА, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
30 190
Оптовая цена
166

Стол ЛИРА, 1200x800

Другие товары из раздела стулья по материалам

Стул Вертекс 20ммНастоящее фото товара Стул Вертекс 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
71

Стул Вертекс 20мм

Распродажа
Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневаяНастоящее фото товара Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99017
2 390 ₽
127

Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая

Распродажа
Стул Боди 25ммНастоящее фото товара Стул Боди 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99032
2 890 ₽
54

Стул Боди 25мм