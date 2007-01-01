Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Деревянный стул Фрезино серый велюр / белый, произведённого компанией ChiedoCover
Деревянный стул Фрезино серый велюр / белый
9 оценок
7 790
Товар в корзине. Перейти
Деревянный стул Фрезино серый велюр / белый - фото 1Деревянный стул Фрезино серый велюр / белый - фото 2Деревянный стул Фрезино серый велюр / белый - фото 3Деревянный стул Фрезино серый велюр / белый - фото 4Деревянный стул Фрезино серый велюр / белый - фото 5Деревянный стул Фрезино серый велюр / белый - фото 6Деревянный стул Фрезино серый велюр / белый - фото 7Деревянный стул Фрезино серый велюр / белый - фото 8Деревянный стул Фрезино серый велюр / белый - фото 9

Деревянный стул Фрезино серый велюр / белый

Артикул: CH-081-715
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья400 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Барный стул КРАКОВ, экокожа черная
Фотография товара Барный стул КРАКОВ, экокожа черная от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Fly, комбинированный велюр, ножки бук
Фотография товара Стул Fly, комбинированный велюр, ножки бук от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - массив бука; Материал сиденья - велюр; Материал обивки - велюр; Цвет ножек - белый; Ширина - 45; Глубина - 50; Высота - 94; Ширина сиденья - 40; Глубина сиденья - 42; Высота сиденья - 49;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес8 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасабук
  • Тип ножекс прямоугольным сечением
  • Цветбелый, серый
  • Обивкавелюр
  • По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки500 мм
  • Объём упаковки0.39 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Мила, рогожка серая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мила, рогожка серая, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790

Стул Мила, рогожка серая

55
Фотография товара Стул Милли от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Милли, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Стул Милли

60
Фотография товара Стул Мила, велюр желтый, поворотное основание от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мила, велюр желтый, поворотное основание, произведённого компанией ChiedoCover
от13 690

Стул Мила, велюр желтый, поворотное основание

88
Фотография товара Стул GRACE от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул GRACE, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена

Стул GRACE

66
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/бежевый

5
В наличии 9 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул с подлокотниками Frank, серая рогожка комби от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Frank, серая рогожка комби, произведённого компанией ChiedoCover
от24 99056
55 890 ₽Оптовая цена

Стул с подлокотниками Frank, серая рогожка комби

12
В наличии 41 шт.
Настоящее фото товара Стул Elis Cross conus, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена

Стул Elis Cross conus, зеленый

5
В наличии 73 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий, серый, экокожа, каркас металл золото , произведённого компанией ChiedoCover
5 690

Стул мягкий, серый, экокожа, каркас металл золото

5
В наличии 1 шт.
Фотография товара Полукресло Ostin, сиденье букле Lanvin 902, спинка гобелен Листья серый У. Моррис, ножки бук морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Ostin, сиденье букле Lanvin 902, спинка гобелен Листья серый У. Моррис, ножки бук морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
8 190

Полукресло Ostin, сиденье букле Lanvin 902, спинка гобелен Листья серый У. Моррис, ножки бук морилка светлый орех

15
Фотография товара Стул компьютерный Лия, аквамариновый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Лия, аквамариновый, произведённого компанией ChiedoCover
15 990
Оптовая цена

Стул компьютерный Лия, аквамариновый

6

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Кресло Байрон, флок Emmanuelle Lux lime, старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Байрон, флок Emmanuelle Lux lime, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от15 39011
17 290 ₽

Кресло Байрон, флок Emmanuelle Lux lime, старинный орех

30
Фотография товара Кресло Gem от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Gem, произведённого компанией ChiedoCover
30 190
Оптовая цена

Кресло Gem

13
Фотография товара Кресло офисное EP-520 Grey Сетка Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное EP-520 Grey Сетка Серый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена

Кресло офисное EP-520 Grey Сетка Серый

10
В наличии 114 шт.
Фотография товара Кресло офисное Genesis EX-517, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Genesis EX-517, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от15 490
Оптовая цена

Кресло офисное Genesis EX-517, черный

10
В наличии 34 шт.
Фотография товара Кресло Монако плетеное из роупа, светло- серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Монако плетеное из роупа, светло- серый, произведённого компанией ChiedoCover
56 890
Оптовая цена

Кресло Монако плетеное из роупа, светло- серый

11
Фотография товара Кресло Richard, замша от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Richard, замша, произведённого компанией ChiedoCover
39 990
Оптовая цена

Кресло Richard, замша

33
Фотография товара Кресло Балатон, бежевый, черные подлокотник от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Балатон, бежевый, черные подлокотник, произведённого компанией ChiedoCover
28 490
Оптовая цена

Кресло Балатон, бежевый, черные подлокотник

40
Фотография товара Кресло обеденное Aurora Экокожа Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло обеденное Aurora Экокожа Серый, произведённого компанией ChiedoCover
от28 090
Оптовая цена

Кресло обеденное Aurora Экокожа Серый

5
В наличии 23 шт.
Фотография товара Кресло Абри синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Абри синий, произведённого компанией ChiedoCover
от24 090
Оптовая цена

Кресло Абри синий

15
Фотография товара Кресло Lopa от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Lopa, произведённого компанией ChiedoCover
от56 690
Оптовая цена

Кресло Lopa

7

Другие товары из раздела мягкие стулья

Фотография товара Стул Darno, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Darno, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 090
Оптовая цена

Стул Darno, серый

89
Распродажа
Фотография товара Полукресло Dolche, замша серый Shangreen grey, органика белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Dolche, замша серый Shangreen grey, органика белая, произведённого компанией ChiedoCover
от7 59053
15 890 ₽

Полукресло Dolche, замша серый Shangreen grey, органика белая

66
Фотография товара Стул Люцерн бежевый бархат вертикальная прострочка ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Люцерн бежевый бархат вертикальная прострочка ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена

Стул Люцерн бежевый бархат вертикальная прострочка ножки черные

64
Настоящее фото товара Стул мягкий Branch, экокожа, металл, произведённого компанией ChiedoCover
3 990

Стул мягкий Branch, экокожа, металл

10
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул Rodeo Conus, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена

Стул Rodeo Conus, желтый

7
В наличии 25 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий, черный, экокожа, каркас металл, произведённого компанией ChiedoCover
1 990

Стул мягкий, черный, экокожа, каркас металл

5
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий с подлокотниками, велюр, металл, белый, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
6 990

Стул мягкий с подлокотниками, велюр, металл, белый, розовый

10
В наличии 12 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стул Colt, желтый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
4 99047
9 290 ₽

Стул Colt, желтый, экокожа

7
В наличии 19 шт.
Фотография товара Стул обеденный Roam, черно-белый, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Roam, черно-белый, золото, произведённого компанией ChiedoCover
32 790

Стул обеденный Roam, черно-белый, золото

14
В наличии 118 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Lene, вращающийся, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Lene, вращающийся, серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 79023
13 990 ₽

Стул Lene, вращающийся, серый

26
В наличии 41 шт.

Товар в корзине

Деревянный стул Фрезино серый велюр / белый
Деревянный стул Фрезино серый велюр / белый
7 790
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Кресло Байрон, флок Emmanuelle Lux lime, старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Байрон, флок Emmanuelle Lux lime, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от15 39011
17 290 ₽

Кресло Байрон, флок Emmanuelle Lux lime, старинный орех

30
Фотография товара Кресло Gem от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Gem, произведённого компанией ChiedoCover
30 190
Оптовая цена

Кресло Gem

13
Фотография товара Кресло офисное EP-520 Grey Сетка Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное EP-520 Grey Сетка Серый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена

Кресло офисное EP-520 Grey Сетка Серый

10
В наличии 114 шт.
Фотография товара Кресло офисное Genesis EX-517, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Genesis EX-517, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от15 490
Оптовая цена

Кресло офисное Genesis EX-517, черный

10
В наличии 34 шт.

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности