Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Глубина540 мм
- Высота960 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасамассив дерева
- Цветзеленый, темно-коричневый
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет