Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Деревянный стул Инои ткань soprano nefrit / ромб / миланский орех старение, произведённого компанией ChiedoCover
Деревянный стул Инои ткань soprano nefrit / ромб / миланский орех старение
5 оценок
24 690
Товар в корзине. Перейти
Деревянный стул Инои ткань soprano nefrit / ромб / миланский орех старение - фото 1Деревянный стул Инои ткань soprano nefrit / ромб / миланский орех старение - фото 2Деревянный стул Инои ткань soprano nefrit / ромб / миланский орех старение - фото 3Деревянный стул Инои ткань soprano nefrit / ромб / миланский орех старение - фото 4Деревянный стул Инои ткань soprano nefrit / ромб / миланский орех старение - фото 5Деревянный стул Инои ткань soprano nefrit / ромб / миланский орех старение - фото 6Деревянный стул Инои ткань soprano nefrit / ромб / миланский орех старение - фото 7

Деревянный стул Инои ткань soprano nefrit / ромб / миланский орех старение

Артикул: CH-081-728
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина520 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота960 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - массив дерева; Материал сиденья - ткань; Материал обивки - ткань; Ширина - 52; Глубина - 54; Высота - 96; Ширина сиденья - 50; Глубина сиденья - 44; Высота сиденья - 50;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота960 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветзеленый, темно-коричневый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

4-й стул в подарок
Фотография товара Стул Такер, светло-серый деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер, светло-серый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390

Стул Такер, светло-серый деревянный

49
Подушка в подарок
Фотография товара Стул Кьявари Пламя, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Пламя, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена

Стул Кьявари Пламя, деревянный

330
Настоящее фото товара Стул Eames DSW DEEP, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
6 090
Оптовая цена

Стул Eames DSW DEEP, белые ножки

35
Настоящее фото товара Стул Форли зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена

Стул Форли зеленый

40
Фотография товара Стул Элит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Элит, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Стул Элит

36
Распродажа
Фотография товара Стул Eames, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 79044
3 190 ₽Оптовая цена

Стул Eames, бежевый

26
В наличии 49 шт.
Фотография товара Стул барный София, черный, цвет основания черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный София, черный, цвет основания черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена

Стул барный София, черный, цвет основания черный

7
New
Настоящее фото товара Стул Florida, красный, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Стул Florida, красный

12
New
Настоящее фото товара Стул Florida, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Стул Florida, коричневый

10
New
Настоящее фото товара Стул Lorence, каркас серебро, красный, произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Стул Lorence, каркас серебро, красный

6

С этим товаром покупают

Фотография товара Диван Clash трехместный с оттоманкой, серый шенилл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Clash трехместный с оттоманкой, серый шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
от129 490
Оптовая цена

Диван Clash трехместный с оттоманкой, серый шенилл

13
Фотография товара Стул Адамо, темный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Адамо, темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от25 690
Оптовая цена

Стул Адамо, темный орех

36
В наличии 71 шт.
Фотография товара Диван Хардвар вельвет, grass от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Хардвар вельвет, grass, произведённого компанией ChiedoCover
от60 990
Оптовая цена

Диван Хардвар вельвет, grass

49
Распродажа
Фотография товара Стул Safir, экокожа Luxa almond бежевый, старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Safir, экокожа Luxa almond бежевый, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29033
9 290 ₽

Стул Safir, экокожа Luxa almond бежевый, старинный орех

54
Фотография товара Диван Квинс Угловой вельвет, сосна stone от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Квинс Угловой вельвет, сосна stone, произведённого компанией ChiedoCover
от60 990
Оптовая цена

Диван Квинс Угловой вельвет, сосна stone

71
New
Настоящее фото товара Табурет Вегас, каркас черный, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
790

Табурет Вегас, каркас черный, коричневый

13
Фотография товара Диван Iran от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Iran, произведённого компанией ChiedoCover
от130 090
Оптовая цена

Диван Iran

12
Фотография товара Полка Крош от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полка Крош, произведённого компанией ChiedoCover
6 290

Полка Крош

7
Настоящее фото товара Диван Матрикс, черный, трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от34 690
Оптовая цена

Диван Матрикс, черный, трехместный

54
Настоящее фото товара Стул Halmar K312, бежевый/ черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена

Стул Halmar K312, бежевый/ черные ножки

78

Другие товары из раздела стулья для дома

Фотография товара Стул Franc, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Franc, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена

Стул Franc, коричневый

86
В наличии 17 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Франк, орех серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Франк, орех серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99013
7 990 ₽Оптовая цена

Стул Франк, орех серый

10
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 орех/коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 орех/коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 орех/коричневый

12
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул Masters, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Masters, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена

Стул Masters, светло-серый

5
Фотография товара Стул Elbow черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Elbow черный, произведённого компанией ChiedoCover
от30 690
Оптовая цена

Стул Elbow черный

8
Фотография товара Стул-кресло оператора PC-12, без подлокотников, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло оператора PC-12, без подлокотников, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена

Стул-кресло оператора PC-12, без подлокотников, черный

15
В наличии 241 шт.
Фотография товара Стул Gabana, кожзам BOOM stone, каркас металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Gabana, кожзам BOOM stone, каркас металл, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790

Стул Gabana, кожзам BOOM stone, каркас металл

15
Фотография товара Стул Колин NEW вельвет коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Колин NEW вельвет коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
9 390
Оптовая цена

Стул Колин NEW вельвет коричневый

26
В наличии 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Pip, зеленый, зеленые ножки NP от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Pip, зеленый, зеленые ножки NP, произведённого компанией ChiedoCover
7 19011
7 990 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Pip, зеленый, зеленые ножки NP

26
В наличии 52 шт.
Фотография товара Стул обеденный Pearl, бежевый, матовое золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Pearl, бежевый, матовое золото, произведённого компанией ChiedoCover
30 190

Стул обеденный Pearl, бежевый, матовое золото

10
В наличии 28 шт.

Товар в корзине

Деревянный стул Инои ткань soprano nefrit / ромб / миланский орех старение
Деревянный стул Инои ткань soprano nefrit / ромб / миланский орех старение
24 690
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Диван Clash трехместный с оттоманкой, серый шенилл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Clash трехместный с оттоманкой, серый шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
от129 490
Оптовая цена

Диван Clash трехместный с оттоманкой, серый шенилл

13
Фотография товара Стул Адамо, темный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Адамо, темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от25 690
Оптовая цена

Стул Адамо, темный орех

36
В наличии 71 шт.
Фотография товара Диван Хардвар вельвет, grass от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Хардвар вельвет, grass, произведённого компанией ChiedoCover
от60 990
Оптовая цена

Диван Хардвар вельвет, grass

49
Распродажа
Фотография товара Стул Safir, экокожа Luxa almond бежевый, старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Safir, экокожа Luxa almond бежевый, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29033
9 290 ₽

Стул Safir, экокожа Luxa almond бежевый, старинный орех

54

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности