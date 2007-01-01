Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Fog с подушкой светло-серый, деревянные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Fog с подушкой светло-серый, деревянные ножки
26 оценок
5 99026
7 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Fog с подушкой светло-серый, деревянные ножки - фото 1Стул Fog с подушкой светло-серый, деревянные ножки - фото 2Стул Fog с подушкой светло-серый, деревянные ножки - фото 3Стул Fog с подушкой светло-серый, деревянные ножки - фото 4
Распродажа

Стул Fog с подушкой светло-серый, деревянные ножки

Артикул: CH-051-977
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Fog с подушкой бежевый, деревянные ножки
Фотография товара Стул Fog с подушкой бежевый, деревянные ножки от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Fog с подушкой белый, деревянные ножки
Фотография товара Стул Fog с подушкой белый, деревянные ножки от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул пластиковый Fog с подушкой светло-серый деревянные ножки

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес5.2 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материалпластик, экокожа
  • Цветсерый
  • Каркасмассив дерева

Параметры упаковки

  • Вес упаковки23.75 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Габариты упаковки для логистики780
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул пластиковый Eames, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090
Оптовая цена

Стул пластиковый Eames, серый

15
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Луна, Калифорния 975 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Луна, Калифорния 975, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Стул Луна, Калифорния 975

13
  • бежевый
  • коричневый
  • голубой
  • темно-серый
Фотография товара Стул Росс, изумрудный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Росс, изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
13 090
Оптовая цена

Стул Росс, изумрудный

12
Распродажа
Настоящее фото товара Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ - БЛЭК), синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 69024
10 090 ₽Оптовая цена

Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ - БЛЭК), синий

10
Фотография товара Стул Ральф, букле, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ральф, букле, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
14 990

Стул Ральф, букле, светло-серый

26
  • светло-коричневый
  • бежевый
  • серый
В наличии 47 шт.В пути 78 шт.
Настоящее фото товара Стул кухонный Оракл, поворотный, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
19 090

Стул кухонный Оракл, поворотный, серый, черный

7
В пути 2426 шт.
Фотография товара Стул Барнли, белый, белый муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Барнли, белый, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
3 190

Стул Барнли, белый, белый муар

5
Фотография товара Стул Брюгге, массив березы, атина от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Брюгге, массив березы, атина, произведённого компанией ChiedoCover
5 290

Стул Брюгге, массив березы, атина

13
  • желтый, бежевый, золотой
  • бежевый, коричневый, золотой
  • коричневый, темно-коричневый
Фотография товара Стул Нестик, стальные ноги, черный, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Нестик, стальные ноги, черный, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
3 990

Стул Нестик, стальные ноги, черный, велюр

9
  • черный
  • бежевый, черный
  • белый, черный
  • серебряный, светло-серый
Фотография товара Стул Нестик, стальные ноги, молочный, черный, букле от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Нестик, стальные ноги, молочный, черный, букле, произведённого компанией ChiedoCover
3 990

Стул Нестик, стальные ноги, молочный, черный, букле

13
  • черный
  • бежевый, черный
  • белый, черный
  • серебряный, светло-серый

С этим товаром покупают

Фотография товара Кровать Финна, Chenille Red от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кровать Финна, Chenille Red, произведённого компанией ChiedoCover
от33 590
Оптовая цена

Кровать Финна, Chenille Red

38
Фотография товара Диван Дога четырехместный к.1, желто-шоколадный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Дога четырехместный к.1, желто-шоколадный, произведённого компанией ChiedoCover
64 390

Диван Дога четырехместный к.1, желто-шоколадный

5
  • оранжевый, бирюзовый
  • желтый, коричневый
Фотография товара Стул Kuva, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kuva, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от28 690

Стул Kuva, голубой

70
Фотография товара Диван двухсекционный Килис от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван двухсекционный Килис, произведённого компанией ChiedoCover
64 390
Оптовая цена

Диван двухсекционный Килис

9
Фотография товара Кресло Колд, синий матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Колд, синий матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена

Кресло Колд, синий матовый

7
В наличии 75 шт.
Фотография товара Диван Дэймос, велюр сиреневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Дэймос, велюр сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
от23 590
Оптовая цена

Диван Дэймос, велюр сиреневый

11
Распродажа
Настоящее фото товара Стол Pawook К 100 орех/слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
30 6908
33 090 ₽Оптовая цена

Стол Pawook К 100 орех/слоновая кость

9
В наличии 4 шт.
Фотография товара Диван Ритта, П-образный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Ритта, П-образный, произведённого компанией ChiedoCover
109 490
Оптовая цена

Диван Ритта, П-образный

7
Фотография товара Стул Уэллс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Уэллс, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена

Стул Уэллс

7
Фотография товара Юта Диван тканевый прямой коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Юта Диван тканевый прямой коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от51 590
Оптовая цена

Юта Диван тканевый прямой коричневый

70

Другие товары из раздела стулья для дома

Распродажа
Фотография товара Стул Пенелопа бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пенелопа бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49047
23 490 ₽Оптовая цена

Стул Пенелопа бежевый

26
В наличии 91 шт.В пути 90 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Сашш натур /белый, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сашш натур /белый, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 4908
6 990 ₽Оптовая цена

Стул Сашш натур /белый, серый

9
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стул Pearl прозрачный банкетный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Pearl прозрачный банкетный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Стул Pearl прозрачный банкетный

5
В наличии 14 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Конгсберг, рогожка Аустин 03, спинка шенилл-жаккард Скандинавия 01 Темпле от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Конгсберг, рогожка Аустин 03, спинка шенилл-жаккард Скандинавия 01 Темпле, произведённого компанией ChiedoCover
от7 1903
7 390 ₽

Стул Конгсберг, рогожка Аустин 03, спинка шенилл-жаккард Скандинавия 01 Темпле

5
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный West серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный West серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 19044
14 490 ₽Оптовая цена

Стул обеденный West серый

26
  • черный
  • серый, черный
  • коричневый
Фотография товара Стул Патрик, горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Патрик, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
15 190

Стул Патрик, горчичный

7
  • желтый
  • коричневый
  • бежевый
  • темно-серый
Фотография товара Стул на металлокаркасе Моншау марселль 11 данс / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Моншау марселль 11 данс / черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 490

Стул на металлокаркасе Моншау марселль 11 данс / черный

8
Фотография товара Стул Меадов, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Меадов, серый, произведённого компанией ChiedoCover
101 990

Стул Меадов, серый

15
Фотография товара Стул барный Метер, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Метер, серый, произведённого компанией ChiedoCover
83 790

Стул барный Метер, серый

11
Новинка
Фотография товара Стул Модулар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Модулар, произведённого компанией ChiedoCover
14 590

Стул Модулар

5

Товар в корзине

Стул Fog с подушкой светло-серый, деревянные ножки
Стул Fog с подушкой светло-серый, деревянные ножки
от 5 990
7 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кровать Финна, Chenille Red от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кровать Финна, Chenille Red, произведённого компанией ChiedoCover
от33 590
Оптовая цена

Кровать Финна, Chenille Red

38
Фотография товара Диван Дога четырехместный к.1, желто-шоколадный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Дога четырехместный к.1, желто-шоколадный, произведённого компанией ChiedoCover
64 390

Диван Дога четырехместный к.1, желто-шоколадный

5
  • оранжевый, бирюзовый
  • желтый, коричневый
Фотография товара Стул Kuva, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kuva, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от28 690

Стул Kuva, голубой

70
Фотография товара Диван двухсекционный Килис от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван двухсекционный Килис, произведённого компанией ChiedoCover
64 390
Оптовая цена

Диван двухсекционный Килис

9

Акции для вас

Новость от 16.09.2025 Бесплатная подушка к каждому стулу «Кьявари»!🎉
Бесплатная подушка к каждому стулу «Кьявари»!🎉

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 08.05.2026 Распродажа стульев на металлокаркасе
Распродажа стульев на металлокаркасе

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 07.08.2026 Мебель из Польши. В наличии
Мебель из Польши. В наличии

Перейдите, чтобы узнать подробности