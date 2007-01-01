Характеристики товара
Описание
Стул пластиковый Fog с подушкой светло-серый деревянные ножки
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина500 мм
- Высота800 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес5.2 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материалпластик, экокожа
- Цветсерый
- Каркасмассив дерева
Параметры упаковки
- Вес упаковки23.75 кг
- Объём упаковки0.18 м3
- Габариты упаковки для логистики780
- Изделия стопируютсяНет