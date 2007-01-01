Характеристики товара
Описание
Стул Baltimore — эстетичная практичность. В основе дизайна — баланс основательности и легкости. Каркас и ножки состоят из массива вяза. Древесина отличается плотной структурой, износоустойчивостью, долговечностью. Удобство кроется в поддерживающей широкой спинке и подлокотниках. Конструкция обеспечивает максимальный комфорт даже при продолжительном сидении. Строгость силуэта подчеркивается воздушностью ротанга.
Ажурное плетение по типу венской соломки обладает винтажным шармом. Стул Baltimore станет идеальным дополнением обеденного стола, кофейной зоны в гостиной, на закрытой террасе, подружится с рабочим или творческим уголком. Гармонично впишется в различные интерьеры жилых и коммерческих пространств как в городской среде, так и в окружении природы. Добавьте ему мягкости декоративными подушками, пледом — и вы получите стильную композицию вне времени и моды.
Материал каркаса и ножек - массив вяза, материал сиденья и спинки - натуральный ротанг.
Не рекомендуется использование на открытом воздухе и контакт с водой.
Сборка не требуется.
Размер упаковки: 56х70х49 см.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина610 мм
- Высота460 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес9.1 кг
- Материалдерево
- Материал сиденьяротанг
- Цветбежевый
- По конструкцииСтулья с жестким сиденьем, Стулья с подлокотниками
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки560 мм
- Высота упаковки700 мм
- Глубина упаковки490 мм
- Объём упаковки0.19 м3
- Изделия стопируютсяНет