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Стул Baltimore

Артикул: CH-050-219
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - массив вяза, материал ножек - массив вяза, Материал сиденья - ротанг.

Размер упаковки: 56х70х49 см.

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Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота460 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес9.1 кг
  • Материалдерево
  • Материал сиденьяротанг
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки560 мм
  • Высота упаковки700 мм
  • Глубина упаковки490 мм
  • Объём упаковки0.19 м3

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