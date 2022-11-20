Характеристики товара
Описание
Материал каркаса - массив вяза, материал ножек - массив вяза, Материал сиденья - ротанг.
Размер упаковки: 56х70х49 см.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина610 мм
- Высота460 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес9.1 кг
- Материалдерево
- Материал сиденьяротанг
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки560 мм
- Высота упаковки700 мм
- Глубина упаковки490 мм
- Объём упаковки0.19 м3