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Настоящее фото товара Стул Клето патина серебро, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Клето патина серебро, черный
42 оценки
14 990
Товар в корзине. Перейти
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Стул Клето патина серебро, черный

Артикул: CH-050-479
42 оценки
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота1040 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - массив дерева; Материал сиденья - ткань; Материал обивки - ткань; Цвет ножек - черный; Ширина - 50; Глубина - 54; Высота - 104; Ширина сиденья - 50; Глубина сиденья - 45; Высота сиденья - 51;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота1040 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья510 мм
  • Вес6.65 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасадерево
  • Цветсерый
  • По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки680 мм
  • Высота упаковки490 мм
  • Глубина упаковки1070 мм
  • Вес упаковки6.60 кг
  • Объём упаковки0.36 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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