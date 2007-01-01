Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина540 мм
- Высота1040 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья510 мм
- Вес6.65 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасадерево
- Цветсерый
- По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки680 мм
- Высота упаковки490 мм
- Глубина упаковки1070 мм
- Вес упаковки6.60 кг
- Объём упаковки0.36 м3
- Изделия стопируютсяНет