Товар в корзине. Перейти
Детский стульчик Fun chair green - фото 1Детский стульчик Fun chair green - фото 2Детский стульчик Fun chair green - фото 3

Детский стульчик Fun chair green

Артикул: CH-063-926
7 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Игровой модуль Sorting Tree, зеленая рама
Фотография товара Игровой модуль Sorting Tree, зеленая рама от компании ChiedoCover.
Следующий Игровой модуль Sorting Tree, зеленая рама
Фотография товара Игровой модуль Sorting Tree, зеленая рама от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Прочные пластиковые Fun chair идеально подходят для игровых модулей или интерактивных игровых систем. Комбинируйте стулья в разных цветах для получения дополнительного веселого результата! Стулья легко складываются и доступны в следующих цветах: синий, тёмно-синий цвет, красный, желтый и зеленый.

Эргономичный дизайн стульчика нацелен на хорошую осанку детей.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина360 мм
  • Глубина330 мм
  • Высота530 мм
  • Высота до сиденья290 мм
  • Вес1,7 кг
  • Материалпластик
  • Цветзеленый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Детское кресло Actikid A3, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Детское кресло Actikid A3, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
31 390
Оптовая цена

Детское кресло Actikid A3, розовый

32
Распродажа
Фотография товара Кресло компьютерное детское Анна, бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное детское Анна, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 19043
9 090 ₽Оптовая цена

Кресло компьютерное детское Анна, бирюзовый

33
В наличии 56 шт.В пути 100 шт.
Настоящее фото товара Стул Аранд с регулировкой, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Стул Аранд с регулировкой, белый

38
Фотография товара Кресло компьютерное детское Умка, абстракция синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное детское Умка, абстракция синий, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
Оптовая цена

Кресло компьютерное детское Умка, абстракция синий

33
В наличии 160 шт.
Фотография товара Кресло компьютерное детское УМКА геометрия светло-розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное детское УМКА геометрия светло-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
2 890

Кресло компьютерное детское УМКА геометрия светло-розовый

33
Фотография товара Стульчик для кормления, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стульчик для кормления, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена

Стульчик для кормления, голубой

32
Фотография товара Кресло детское Kids 103 Ткань Зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское Kids 103 Ткань Зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Кресло детское Kids 103 Ткань Зеленый

14
В наличии 42 шт.
Фотография товара Кресло детское Kids 101 Ткань Голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское Kids 101 Ткань Голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена

Кресло детское Kids 101 Ткань Голубой

8
В наличии 78 шт.
Фотография товара Детский стульчик Fun chair yellow от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Детский стульчик Fun chair yellow, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890

Детский стульчик Fun chair yellow

11
Фотография товара Кресло компьютерное детское ЛОЛО Starry Night, пластик, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное детское ЛОЛО Starry Night, пластик, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Кресло компьютерное детское ЛОЛО Starry Night, пластик, белый

6
В наличии 643 шт.

С этим товаром покупают

New
Фотография товара Каркас стула 5 - 3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула 5 - 3, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
Оптовая цена

Каркас стула 5 - 3

10
Фотография товара Новогодний колпак 03 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Новогодний колпак 03, произведённого компанией ChiedoCover
от490

Новогодний колпак 03

47
Фотография товара Подушка к стулу Лугано натуральная бежевая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка к стулу Лугано натуральная бежевая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена

Подушка к стулу Лугано натуральная бежевая кожа

46
Фотография товара Мебельная ножка 127 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мебельная ножка 127, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена

Мебельная ножка 127

38
Фотография товара Каркас стула на конусных опорах Модель 7, барный, 32х18 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула на конусных опорах Модель 7, барный, 32х18, произведённого компанией ChiedoCover
от1 150

Каркас стула на конусных опорах Модель 7, барный, 32х18

12
NewХитРаспродажа
Фотография товара Чехол на стул 01, спандекс белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 01, спандекс белый, произведённого компанией ChiedoCover
от55021
690 ₽

Чехол на стул 01, спандекс белый

7
В пути 400 шт.
Фотография товара Подушка для садовых качелей, синяя от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка для садовых качелей, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
1 794

Подушка для садовых качелей, синяя

41
Фотография товара Ножка с декором из металла 148.1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножка с декором из металла 148.1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 010
Оптовая цена

Ножка с декором из металла 148.1

37
New
Фотография товара Каркас стула 5 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула 5, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
Оптовая цена

Каркас стула 5

10
Распродажа
Фотография товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от99040
1 650 ₽

Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр зеленый

40

Другие товары из раздела детские стулья

Фотография товара Детское кресло Actikid A3, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Детское кресло Actikid A3, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
31 390
Оптовая цена

Детское кресло Actikid A3, зеленый

47
Фотография товара Кресло компьютерное детское Эльза розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное детское Эльза розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Кресло компьютерное детское Эльза розовый

42
Фотография товара Кресло компьютерное детское Умка, Cat&Dogs бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное детское Умка, Cat&Dogs бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Кресло компьютерное детское Умка, Cat&Dogs бежевый

31
Фотография товара Лошадка-качалка Лондон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лошадка-качалка Лондон, произведённого компанией ChiedoCover
38 490
Оптовая цена

Лошадка-качалка Лондон

34
Фотография товара Стульчик для кормления, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стульчик для кормления, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена

Стульчик для кормления, розовый

46
Фотография товара Кресло детское Kids 103 Ткань Голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское Kids 103 Ткань Голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Кресло детское Kids 103 Ткань Голубой

14
В наличии 54 шт.
Фотография товара Кресло детское Kids 102 Ткань Розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское Kids 102 Ткань Розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190
Оптовая цена

Кресло детское Kids 102 Ткань Розовый

12
В наличии 6 шт.
Фотография товара Кресло детское Kids 101 Ткань Оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское Kids 101 Ткань Оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена

Кресло детское Kids 101 Ткань Оранжевый

11
В наличии 77 шт.
Фотография товара Комплект мебели Polini kids, белый макиато от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели Polini kids, белый макиато, произведённого компанией ChiedoCover
от13 890
Оптовая цена

Комплект мебели Polini kids, белый макиато

12
Фотография товара Кресло компьютерное детское ЛОЛО Pet Lover, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное детское ЛОЛО Pet Lover, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена

Кресло компьютерное детское ЛОЛО Pet Lover, зеленый

9
В наличии 48 шт.

Товар в корзине

Детский стульчик Fun chair green
Детский стульчик Fun chair green
от 4 890
В корзине

С этим товаром покупают

New
Фотография товара Каркас стула 5 - 3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула 5 - 3, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
Оптовая цена

Каркас стула 5 - 3

10
Фотография товара Новогодний колпак 03 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Новогодний колпак 03, произведённого компанией ChiedoCover
от490

Новогодний колпак 03

47
Фотография товара Подушка к стулу Лугано натуральная бежевая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка к стулу Лугано натуральная бежевая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена

Подушка к стулу Лугано натуральная бежевая кожа

46
Фотография товара Мебельная ножка 127 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мебельная ножка 127, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена

Мебельная ножка 127

38