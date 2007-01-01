Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло детское без подлокотников Carafe, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло детское без подлокотников Carafe, голубой
10 оценок
6 690
Кресло детское без подлокотников Carafe, голубой - фото 1Кресло детское без подлокотников Carafe, голубой - фото 2Кресло детское без подлокотников Carafe, голубой - фото 3Кресло детское без подлокотников Carafe, голубой - фото 4Кресло детское без подлокотников Carafe, голубой - фото 5
NEW

Кресло детское без подлокотников Carafe, голубой

Артикул: CH-083-616
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Высота810/940 мм
  • Ширина сиденья410 мм
  • Глубина сиденья385 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Frankfurt пэчворк
Фотография товара Стул Frankfurt пэчворк от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Консоль Арт Деко серебро
Фотография товара Стол Консоль Арт Деко серебро от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Детское кресло сочетает белую пластиковую основу и обивку из ткани TW насыщенного голубого цвета. Конструкция кресла продумана до мелочей и максимально безопасна для ребенка.

Материал обивки – ткань TW. Она хорошо пропускает воздух, устойчива к износу, не выцветает и легко чистится.
Регулировка глубины сиденья при помощи винтового механизма.
При помощи специального рычага можно отрегулировать высоту сиденья.
Крестовина кресла максимально увеличивает площадь основания и почти исключает возможность опрокидывания.
Газлифт выдерживает и ребенка, и взрослого весом до 100 кг.
Пятилучие – пластиковое, белого цвета.
Спинка и сиденье имеют плотную набивку средней жесткости.
Компактная модель, которая легко выдерживает взрослого человека.
Кресла, которые отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Высота810/940 мм
  • Ширина сиденья410 мм
  • Глубина сиденья385 мм
  • Высота до сиденья425/555 мм
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяткань
  • Модификации стулаповоротное основание , колесики
  • Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Вес упаковки7.65 кг
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

