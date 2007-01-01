Характеристики товара
Описание
Детское кресло сочетает белую пластиковую основу и обивку из ткани TW насыщенного голубого цвета. Конструкция кресла продумана до мелочей и максимально безопасна для ребенка.
Материал обивки – ткань TW. Она хорошо пропускает воздух, устойчива к износу, не выцветает и легко чистится.
Регулировка глубины сиденья при помощи винтового механизма.
При помощи специального рычага можно отрегулировать высоту сиденья.
Крестовина кресла максимально увеличивает площадь основания и почти исключает возможность опрокидывания.
Газлифт выдерживает и ребенка, и взрослого весом до 100 кг.
Пятилучие – пластиковое, белого цвета.
Спинка и сиденье имеют плотную набивку средней жесткости.
Компактная модель, которая легко выдерживает взрослого человека.
Кресла, которые отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Высота810/940 мм
- Ширина сиденья410 мм
- Глубина сиденья385 мм
- Высота до сиденья425/555 мм
- Материалпластик
- Материал сиденьяткань
- Модификации стулаповоротное основание , колесики
- Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Вес упаковки7.65 кг
- Объём упаковки0.07 м3
- Изделия стопируютсяНет