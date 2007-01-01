Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло детское без подлокотников Carafe, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло детское без подлокотников Carafe, розовый
11 оценок
6 690
Кресло детское без подлокотников Carafe, розовый - фото 1Кресло детское без подлокотников Carafe, розовый - фото 2Кресло детское без подлокотников Carafe, розовый - фото 3Кресло детское без подлокотников Carafe, розовый - фото 4Кресло детское без подлокотников Carafe, розовый - фото 5Кресло детское без подлокотников Carafe, розовый - фото 6
Артикул: CH-083-612
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Высота810/940 мм
  • Ширина сиденья410 мм
  • Глубина сиденья385 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Детское кресло сочетает белую пластиковую основу и обивку из ткани TW яркого розового цвета. Конструкция кресла продумана до мелочей и максимально безопасна для ребенка.

Материал обивки – ткань TW. Она хорошо пропускает воздух, устойчива к износу, не выцветает и легко чистится.
Регулировка глубины сиденья при помощи винтового механизма.
При помощи специального рычага можно отрегулировать высоту сиденья.
Крестовина кресла максимально увеличивает площадь основания и почти исключает возможность опрокидывания.
Газлифт выдерживает и ребенка, и взрослого весом до 100 кг.
Пятилучие – пластиковое, белого цвета.
Спинка и сиденье имеют плотную набивку средней жесткости.
Компактная модель, которая легко выдерживает взрослого человека.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота до сиденья425/555 мм
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяткань
  • Модификации стулаповоротное основание , колесики
  • Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
  • Цветрозовый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Вес упаковки7.51 кг
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Офисное поворотное кресло Sparx fx-18 pillow white, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное поворотное кресло Sparx fx-18 pillow white, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от45 290
Оптовая цена

Офисное поворотное кресло Sparx fx-18 pillow white, бежевый

13
Настоящее фото товара Стол с регулировкой высоты Lift, черный, ЛДСП белый премиум, 110x70, произведённого компанией ChiedoCover
38 290

Стол с регулировкой высоты Lift, черный, ЛДСП белый премиум, 110x70

8
В наличии 7 шт.
Фотография товара Стол Лофт-6 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290

Стол Лофт-6

39
Фотография товара Стул Kano 1 red, black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kano 1 red, black, произведённого компанией ChiedoCover
от25 790
Оптовая цена

Стул Kano 1 red, black

40
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стол с регулировкой высоты Lift, белый, ЛДСП белый, 140x70 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол с регулировкой высоты Lift, белый, ЛДСП белый, 140x70, произведённого компанией ChiedoCover
49 190

Стол с регулировкой высоты Lift, белый, ЛДСП белый, 140x70

7
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стол Лофт-1, 1200x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-1, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
от22 290

Стол Лофт-1, 1200x800

48
Фотография товара Стул Пичч чёрный / синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пичч чёрный / синий, произведённого компанией ChiedoCover
12 190
Оптовая цена

Стул Пичч чёрный / синий

6
Хит
Фотография товара Стол Лидер 2, золотой, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, золотой, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 0902
6 190 ₽

Стол Лидер 2, золотой, коричневый

13
Фотография товара Стол Вустер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Вустер, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590

Стол Вустер

48
Фотография товара Кресло Mint RCH, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Mint RCH, черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена

Кресло Mint RCH, черный

15

Товар в корзине

