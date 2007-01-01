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Настоящее фото товара Диван 2-местный Кики, произведённого компанией ChiedoCover
Диван 2-местный Кики
14 оценок
7 690
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Диван 2-местный Кики - фото 1

Диван 2-местный Кики

Артикул: CH-073-847
14 оценок
Основные характеристики
  • Длина1020 мм
  • Глубина750 мм
  • Высота1000 мм
  • Материалсталь
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1020 мм
  • Глубина750 мм
  • Высота1000 мм
  • Материалсталь

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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