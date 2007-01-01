Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Аврора Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Аврора Прозрачный, пластиковый
15 оценок
3 89033
5 790 ₽
Стул Аврора Прозрачный, пластиковый - фото 1
Фотографии покупателей
Реальное изображение товара 1 Стул Аврора Прозрачный, пластиковый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Аврора Прозрачный, пластиковый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Аврора Прозрачный, пластиковый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Аврора Прозрачный, пластиковый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Аврора Прозрачный, пластиковый производства ChiedoCover
Стул Аврора Прозрачный, пластиковый

Артикул: CH-084-660
Основные характеристики
  • Ширина400 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота920 мм
  • Вес5 кг
Характеристики товара

Описание

Прочный пластиковый стул в классическом дизайне – это идеальное сочетание практичности и элегантности. Благодаря универсальному внешнему виду и надежной конструкции он гармонично впишется в интерьер кафе, ресторана или летней веранды.

- Материал: ударопрочный пластик, устойчивый к нагрузкам.
- Дизайн: классическая форма, нейтральные цвета.
- Назначение: для дома, Хорека, террас, мероприятий.
- Преимущества: легкий, влагостойкий, простой в уходе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота920 мм
  • Вес5 кг
  • Максимальная нагрузка200 кг
  • Материалпластик
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки910 мм
  • Высота упаковки450 мм
  • Глубина упаковки360 мм
  • Вес упаковки21 кг
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Изделия стопируютсяДа
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

