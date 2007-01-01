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Настоящее фото товара Стул Марсель, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Марсель, черный каркас
43 оценки
2 690
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Стул Марсель, черный каркас

Артикул: CH-029-004
43 оценки
Основные характеристики
  • Материал каркасасталь
  • Цветкоричневый, черный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Габариты изделия (Ш/ГхДхВ) : 56х54х73

Количество штук в упаковке : 25

Цвет каркаса : черный

Материал каркаса : сталь

Покрытие : краска порошковая полимерная

Цвет поверхности : желто-черный

Дополнительно : не предназначены для массовой эксплуатации, только для частного использования. сидение: шир.42 см, гл.39см, спинка: гл.72,шир.30, выс.32 см

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материал каркасасталь
  • Цветкоричневый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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