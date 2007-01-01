Характеристики товара
Описание
Габариты изделия (Ш/ГхДхВ) : 56х54х73
Количество штук в упаковке : 25
Цвет каркаса : черный
Материал каркаса : сталь
Покрытие : краска порошковая полимерная
Цвет поверхности : желто-черный
Дополнительно : не предназначены для массовой эксплуатации, только для частного использования. сидение: шир.42 см, гл.39см, спинка: гл.72,шир.30, выс.32 см
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материал каркасасталь
- Цветкоричневый, черный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет