Характеристики товара
Описание
- секция V (ширина по узкому краю 35 см, ширина спинки 90 см) — 1 шт.
- секция двухместная (ширина 122) — 1 шт.
- секция угловая внешняя (ширина широкой части 100 см) — 2 шт.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина3280 мм
- Глубина1080 мм
- Высота790 мм
- Ширина сиденья870 мм
- Глубина сиденья540 мм
- Высота посадочного места 470 мм
- Вес75 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Высота ножек100 мм
- Материал ножекхромированный металл
- Цветкрасный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет