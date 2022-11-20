Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1875 мм
- Глубина685 мм
- Высота740 мм
- Высота до сиденья465 мм
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
Диван Кон Пана
Диван прямой Олимп
Диван прямой Тадеуш
Диван прямой Луиджи
Диван прямой Эббер клик-кляк
Диван прямой Клайд клик-кляк
Диван прямой Джульет
Диван угловой Тадеуш
Диван угловой Леммер
Диван малый Кардинал
Стул Изо
Стул Изо с пюпитром, красный
Стул Изо Т плюс, красный
Стол обеденный Кричев
Кресло Ball Aviator
Офисное кресло KD, черный
Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ)