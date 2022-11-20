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Диван Кессел, шенилл серый, каркас массив дуба - фото 1Диван Кессел, шенилл серый, каркас массив дуба - фото 2Диван Кессел, шенилл серый, каркас массив дуба - фото 3Диван Кессел, шенилл серый, каркас массив дуба - фото 4Диван Кессел, шенилл серый, каркас массив дуба - фото 5Диван Кессел, шенилл серый, каркас массив дуба - фото 6

Диван Кессел, шенилл серый, каркас массив дуба

Артикул: CH-050-974
14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1875 мм
  • Глубина685 мм
  • Высота740 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

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