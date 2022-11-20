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Диван Garda с экраном, велюр Galaxy Lite 09, ножки металл черный муар - фото 1Диван Garda с экраном, велюр Galaxy Lite 09, ножки металл черный муар - фото 2Диван Garda с экраном, велюр Galaxy Lite 09, ножки металл черный муар - фото 3Диван Garda с экраном, велюр Galaxy Lite 09, ножки металл черный муар - фото 4Диван Garda с экраном, велюр Galaxy Lite 09, ножки металл черный муар - фото 5Диван Garda с экраном, велюр Galaxy Lite 09, ножки металл черный муар - фото 6Диван Garda с экраном, велюр Galaxy Lite 09, ножки металл черный муар - фото 7Диван Garda с экраном, велюр Galaxy Lite 09, ножки металл черный муар - фото 8Диван Garda с экраном, велюр Galaxy Lite 09, ножки металл черный муар - фото 9

Диван Garda с экраном, велюр Galaxy Lite 09, ножки металл черный муар

Артикул: CH-052-831
9 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1600 мм
  • Глубина780 мм
  • Высота1010 мм
  • Ширина сиденья1130 мм
  • Глубина сиденья540 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • ОбивкаВелюр Galaxy Lite 09
  • Каркасметалл, ГКД
  • Цветзеленый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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