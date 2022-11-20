Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1600 мм
- Глубина780 мм
- Высота1010 мм
- Ширина сиденья1130 мм
- Глубина сиденья540 мм
- Высота до сиденья470 мм
- ОбивкаВелюр Galaxy Lite 09
- Каркасметалл, ГКД
- Цветзеленый, черный
- Страна изготовленияРоссия
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