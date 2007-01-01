Характеристики товара
Описание
Диван с узкими подлокотниками — идеальное решение для вашего интерьера. Этот современный диван станет не только стильным элементом в гостиной, но и функциональной мебелью для дома и офиса. Благодаря утонченному дизайну и элегантным линиям, он привнесет уют и гармонию в любое пространство. Диван мягкий и удобный, что делает его отличным вариантом для вечерних посиделок с друзьями или семейных уютных вечеров. Уникальная конструкция на пружинах гарантирует комфортный отдых, а также поддерживает ваше тело во время сна. Этот диван также прекрасно подходит в качестве дивана для сна — он легко раскладывается и обеспечивает удобство в любых условиях.Узкие подлокотники делают Диван стильным и современным, позволяя сэкономить пространство в комнате, что особенно актуально для небольших помещений. Красивый диван станет ярким акцентом в интерьере, легко вписываясь в различные стили оформления. Его можно комбинировать с другими предметами мебели и текстилем, создавая уникальную атмосферу.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина2180 мм
- Глубина1050 мм
- Высота1000 мм
- Материалфанера, ткань, ЛДСП
- Материал сиденьяткань
- Механизмкнижка
- Цветбежевый
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет