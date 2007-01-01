Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван Брасс, с узкими подлокотниками, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Брасс, с узкими подлокотниками, бежевый
12 оценок
32 790
Товар в корзине. Перейти
Диван Брасс, с узкими подлокотниками, бежевый - фото 1Диван Брасс, с узкими подлокотниками, бежевый - фото 2Диван Брасс, с узкими подлокотниками, бежевый - фото 3Диван Брасс, с узкими подлокотниками, бежевый - фото 4

Диван Брасс, с узкими подлокотниками, бежевый

Артикул: CH-087-381
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина2180 мм
  • Глубина1050 мм
  • Высота1000 мм
  • Материалфанера, ткань, ЛДСП
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Кеневик 1200*780, зеленый
Фотография товара Диван Кеневик 1200*780, зеленый от компании ChiedoCover.
Следующий Диван Ноотропик, зеленый
Фотография товара Диван Ноотропик, зеленый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Диван с узкими подлокотниками — идеальное решение для вашего интерьера. Этот современный диван станет не только стильным элементом в гостиной, но и функциональной мебелью для дома и офиса. Благодаря утонченному дизайну и элегантным линиям, он привнесет уют и гармонию в любое пространство. Диван мягкий и удобный, что делает его отличным вариантом для вечерних посиделок с друзьями или семейных уютных вечеров. Уникальная конструкция на пружинах гарантирует комфортный отдых, а также поддерживает ваше тело во время сна. Этот диван также прекрасно подходит в качестве дивана для сна — он легко раскладывается и обеспечивает удобство в любых условиях.Узкие подлокотники делают Диван стильным и современным, позволяя сэкономить пространство в комнате, что особенно актуально для небольших помещений. Красивый диван станет ярким акцентом в интерьере, легко вписываясь в различные стили оформления. Его можно комбинировать с другими предметами мебели и текстилем, создавая уникальную атмосферу.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина2180 мм
  • Глубина1050 мм
  • Высота1000 мм
  • Материалфанера, ткань, ЛДСП
  • Материал сиденьяткань
  • Механизмкнижка
  • Цветбежевый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Хит
Фотография товара Диван Матрикс, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Матрикс, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от23 89045
42 690 ₽

Диван Матрикс, голубой

89
Настоящее фото товара Диван Миро, черный, двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от26 790
Оптовая цена

Диван Миро, черный, двухместный

31
Фотография товара Диван-кровать Оливер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван-кровать Оливер, произведённого компанией ChiedoCover
от45 790
Оптовая цена

Диван-кровать Оливер

7
Фотография товара Диван с оттоманкой Токат от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван с оттоманкой Токат, произведённого компанией ChiedoCover
от66 990
Оптовая цена

Диван с оттоманкой Токат

14
Фотография товара Диван Алькор mini с подлокотниками, рогожка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Алькор mini с подлокотниками, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
18 390

Диван Алькор mini с подлокотниками, рогожка

10
Распродажа
Фотография товара Диван Барселона 2-местный, светло-серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Барселона 2-местный, светло-серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
135 5906
143 490 ₽

Диван Барселона 2-местный, светло-серый, черный

12
Фотография товара Диван Грю угловой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Грю угловой, произведённого компанией ChiedoCover
81 290

Диван Грю угловой

6
Фотография товара Диван Папилла, велюр, 182 см, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Папилла, велюр, 182 см, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
31 790

Диван Папилла, велюр, 182 см, светло-серый

8
Фотография товара Диван Папилла, велюр, 182 см, изумрудный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Папилла, велюр, 182 см, изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
31 790

Диван Папилла, велюр, 182 см, изумрудный

15
Новинка
Фотография товара Диван Каст, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Каст, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
48 490

Диван Каст, голубой

11

С этим товаром покупают

Фотография товара Обеденный стул Хант, графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденный стул Хант, графит, произведённого компанией ChiedoCover
9 990

Обеденный стул Хант, графит

13
В наличии 74 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Ноушен, капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ноушен, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
2 39041
3 990 ₽Оптовая цена

Стул Ноушен, капучино

13
В наличии 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Alice, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Alice, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
11 89016
13 990 ₽

Стул Alice, кремовый

26
В наличии 3 шт.В пути 100 шт.
Хит
Фотография товара Стул Аэр, ножки черные, велюр Velutto 52 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аэр, ножки черные, велюр Velutto 52, произведённого компанией ChiedoCover
от5 09013
5 790 ₽

Стул Аэр, ножки черные, велюр Velutto 52

9
Фотография товара Стул Мускус, пирамида, велюр, бежевый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мускус, пирамида, велюр, бежевый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул Мускус, пирамида, велюр, бежевый, золотой

8
Настоящее фото товара Стул Амбел, хром, синий, кожа, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стул Амбел, хром, синий, кожа

12
Фотография товара Стул Эрд барный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Эрд барный, произведённого компанией ChiedoCover
от23 090

Стул Эрд барный

8
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул Арил, хром, темно-серый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Арил, хром, темно-серый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стул Арил, хром, темно-серый, велюр

7
Фотография товара Стул Амбел, хром, красный, бежевый, кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Амбел, хром, красный, бежевый, кожа, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стул Амбел, хром, красный, бежевый, кожа

7
Распродажа
Фотография товара Стул Пенелопа бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пенелопа бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 99028
23 490 ₽Оптовая цена

Стул Пенелопа бежевый

26
В наличии 1 шт.В пути 90 шт.

Другие товары из раздела диваны для гостиной

Распродажа
Фотография товара Диван Барселона 2-местный, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Барселона 2-местный, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
135 5906
143 490 ₽

Диван Барселона 2-местный, светло-серый

13
Распродажа
Фотография товара Диван Амстердам трёхместный, бежевый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Амстердам трёхместный, бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
99 99010
111 090 ₽

Диван Амстердам трёхместный, бежевый, черный

10
Фотография товара Диван Лаундж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Лаундж, произведённого компанией ChiedoCover
77 390

Диван Лаундж

6
Фотография товара Диван Компакт-2, двухместный, салатовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Компакт-2, двухместный, салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
23 590

Диван Компакт-2, двухместный, салатовый

12
Фотография товара Диван Папилла, велюр, 162 см, сиреневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Папилла, велюр, 162 см, сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
29 290

Диван Папилла, велюр, 162 см, сиреневый

15
Фотография товара Диван Папилла, велюр, 202 см, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Папилла, велюр, 202 см, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
34 390

Диван Папилла, велюр, 202 см, светло-серый

14
Фотография товара Диван Папилла, экокожа, 202 см, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Папилла, экокожа, 202 см, черный, произведённого компанией ChiedoCover
30 190

Диван Папилла, экокожа, 202 см, черный

11
Фотография товара Диван Папилла, экокожа, 202 см, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Папилла, экокожа, 202 см, синий, произведённого компанией ChiedoCover
30 190

Диван Папилла, экокожа, 202 см, синий

9
Фотография товара Диван Аномик, велюр, серо-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Аномик, велюр, серо-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
43 690

Диван Аномик, велюр, серо-коричневый

9
Фотография товара Диван Паримо 3х местный, коричневый, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Паримо 3х местный, коричневый, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
317 890

Диван Паримо 3х местный, коричневый, бежевый

11

Товар в корзине

Диван Брасс, с узкими подлокотниками, бежевый
Диван Брасс, с узкими подлокотниками, бежевый
32 790
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Обеденный стул Хант, графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденный стул Хант, графит, произведённого компанией ChiedoCover
9 990

Обеденный стул Хант, графит

13
В наличии 74 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Ноушен, капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ноушен, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
2 39041
3 990 ₽Оптовая цена

Стул Ноушен, капучино

13
В наличии 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Alice, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Alice, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
11 89016
13 990 ₽

Стул Alice, кремовый

26
В наличии 3 шт.В пути 100 шт.
Хит
Фотография товара Стул Аэр, ножки черные, велюр Velutto 52 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аэр, ножки черные, велюр Velutto 52, произведённого компанией ChiedoCover
от5 09013
5 790 ₽

Стул Аэр, ножки черные, велюр Velutto 52

9

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности