Характеристики товара
Описание
Стул Кэрол — современное решение для вашего интерьера.
Материалы и конструкция. Оснащен прочным металлическим каркасом серого цвета, который обеспечивает отличную устойчивость. Обивка выполнена из мягкого вельвета пыльно-розового оттенка, создающего приятные тактильные ощущения. Защитные накладки на ножках предотвращают повреждения пола от царапин.
Дизайн и комфорт. Мягкое сиденье в сочетании с удобной широкой спинкой обеспечат удобную посадку и уют даже при длительном использовании. Металлический каркас огибает спинку и плавно переходит из подлокотников в ножки. На подлокотниках для дополнительного комфорта предусмотрены мягкие накладки.
Прочность и надежность. Способен выдержать нагрузку до 150 кг, что гарантирует его долговечность и безопасность. Вес стула составляет 6 кг, что делает его удобным для перемещения.
Место использования. Стул Кэрол станет отличным дополнением к кухне, гостиной, офису или кафе. Его универсальный и элегантный дизайн гармонично впишется в любой современный интерьер.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина605 мм
- Глубина520 мм
- Высота770 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Материал сиденьявельвет
- Материал каркасаметалл
- Цветрозовый
Параметры упаковки
- Вес упаковки26.80 кг
- Габариты упаковки для логистики970
- Изделия стопируютсяНет