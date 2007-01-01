Характеристики товара
Описание
Диван Клео - элегантная модель для ресторанов и гостиничных пространств.
Подходит для: рестораны, отели, лаунж-зоны.
Преимущества:
- изящный дизайн
- комфорт для гостей
- подходит для спокойных интерьеров
Диван можно изготовить под интерьер вашего проекта:
- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах
Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 3х диванов
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1400 мм
- Ширина700 мм
- Высота720 мм
- Материалфанера, ЛДСП
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет