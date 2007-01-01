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Настоящее фото товара Диван Клео, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Клео
35 оценок
19 990
Товар в корзине. Перейти
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Диван Клео

Артикул: CH-030-006
35 оценок
Основные характеристики
  • Длина1400 мм
  • Ширина700 мм
  • Высота720 мм
  • Материалфанера, ЛДСП
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Диван Клео - элегантная модель для ресторанов и гостиничных пространств.

Подходит для: рестораны, отели, лаунж-зоны.

Преимущества:

- изящный дизайн
- комфорт для гостей
- подходит для спокойных интерьеров

Диван можно изготовить под интерьер вашего проекта:

- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах

Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 3х диванов

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1400 мм
  • Ширина700 мм
  • Высота720 мм
  • Материалфанера, ЛДСП

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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