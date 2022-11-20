Характеристики товара
Описание
2х-местный диван 140х72х70 19990
3х-местный диван 200х72х70 25990
Основные характеристики
- Высота72 мм
- Ширина70 мм
- Длина140 мм
- Материалфанера, ЛДСП
2х-местный диван 140х72х70 19990
3х-местный диван 200х72х70 25990
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