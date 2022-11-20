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Диван Cleo

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Столик на колесиках «Сервеен»

Характеристики товара

Описание

2х-местный диван 140х72х70 19990

3х-местный диван 200х72х70 25990

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Основные характеристики

  • Высота72 мм
  • Ширина70 мм
  • Длина140 мм
  • Материалфанера, ЛДСП

Диван Cleo — выполненные заказы

Фотография товара Диван Cleo, экокожа чёрная, ножки хром от компании ChiedoCover.Диван Cleo, экокожа чёрная, ножки хромФотография товара Диван Cleo, экокожа крем, ножки металлические от компании ChiedoCover.Диван Cleo, экокожа крем, ножки металлические
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