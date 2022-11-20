Характеристики товара
Описание
Особенность диванов АЛЕКТО - простой дизайн и строгие формы. Поэтому они прекрасно подходят для любого офисного интерьера.Умеренная мягкость диванов оптимально подходит для непродолжительного отдыха или ожидания. При этом диваны отлично справляется с эксплуатационной нагрузкой в приемных, залах ожидания или зоне отдыха персонала.
Широкий выбор обивок из ткани или искусственной кожи позволяет выбрать материал, подходящий для конкретного интерьера.Еще одним плюсом диванов является простой монтаж опор. Для их установки не требуются никакие инструменты. Опоры просто вкручиваются руками в основание дивана в предустановленные крепежи.
Основные характеристики
- Ширина1470 мм
- Глубина830 мм
- Высота700 мм
- Вес44 кг
- ОбивкаИскусственная кожа
- Цветчерный