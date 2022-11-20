Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Высота до сиденья350/450 мм
- Ширина1870 мм
- Глубина800 мм
- Вес24 кг
- Материал каркасаротанг
- Цветкоричневый
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт серый
Стул Хит 25мм, каретная стяжка
Стул Харизма NEW, пластиковый, золотой
Стул Вито, Catania Ivory (белая эмаль)
Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орех
Стул пластиковый Ginevra, зеленый
Стул Тюльпан, велюр Романтика 62, спинка рогожка Buckle Dark grey, металлические ножки
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден