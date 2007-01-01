Характеристики товара
Описание
Материалы и стиль
Стул Блейз — это сочетание современного стиля и элегантной классики, которое идеально впишется в любой интерьер. Каркас выполнен из прочного металла, что гарантирует долговечность и надежность. Обивка из велюра молочного оттенка придает стулу утонченность, а мягкость ткани создает ощущение тепла и уюта.
Комфорт и эргономика
Стул оснащен полукруглой широкой спинкой и мягким сиденьем, которые обеспечивают удобство при посадке. Высота сиденья составляет 48 см, что подходит для стандартных обеденных столов. Отсутствие подлокотников и плавные линии делают стул более компактным и универсальным.
Дополнительные характеристики
Стул выдерживает нагрузку до 120 кг, что подчеркивает его прочность. Ножки снабжены подпятниками, которые защищают пол от царапин и повышают устойчивость. Благодаря лаконичному дизайну, обеденный стул идеально подойдет для кухни, гостиной, кафе или бара, добавляя стиль и комфорт в любое помещение.
Антивандальный велюр для владельцев домашних животных
Обивка из велюра обладает антивандальными свойствами, что делает его отличным выбором для владельцев домашних животных. Велюр обладает особенностью "антикоготь", максимально понижая риски повреждения материала. Благодаря плотному и короткому ворсовому покрытию не оставляет видимых следов от когтей и устойчив к царапинам. Даже при активном воздействии велюр долго сохраняет аккуратный и привлекательный вид, делая его практичным выбором для дома с животными. Ворс велюра меньше притягивает шерсть, и её легко удалить с поверхности обычной щёткой или пылесосом, упрощая уход за мебелью.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина565 мм
- Высота790 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаметалл
- Цветтемно-серый
Параметры упаковки
- Габариты упаковки для логистики810
- Изделия стопируютсяНет