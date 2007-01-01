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Канны диван 2-местный плетеный из роупа, светлое дерево - фото 1Канны диван 2-местный плетеный из роупа, светлое дерево - фото 2

Канны диван 2-местный плетеный из роупа, светлое дерево

Артикул: CH-077-284
15 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Двухместный плетеный диван «Канны» будет отличным дополнением к вашему интерьеру или экстерьеру.Боковины каркаса и спинка вручную оплетены роупом коричневого цвета. Это эластичные синтетические ленты, изготовленные из высокопрочных полиэфирных волокон. Основание дивана - натуральный дуб.Подушки состоят из наполнителя и съёмных чехлов, которые обработаны влагоотталкивающей пропиткой. Материал чехлов - 100% полиэстер, плотностью 300гр/м2.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1500 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья415 мм
  • Вес29,4 кг
  • Материалроуп
  • Материал каркасадуб
  • Цветсветлое дерево
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки790 мм
  • Высота упаковки850 мм
  • Глубина упаковки1610 мм
  • Вес упаковки34.60 кг
  • Объём упаковки1.08 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Канны диван 2-местный плетеный из роупа, светлое дерево
Канны диван 2-местный плетеный из роупа, светлое дерево
104 290
В корзине

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