Характеристики товара
Описание
Двухместный плетеный диван «Канны» будет отличным дополнением к вашему интерьеру или экстерьеру.Боковины каркаса и спинка вручную оплетены роупом коричневого цвета. Это эластичные синтетические ленты, изготовленные из высокопрочных полиэфирных волокон. Основание дивана - натуральный дуб.Подушки состоят из наполнителя и съёмных чехлов, которые обработаны влагоотталкивающей пропиткой. Материал чехлов - 100% полиэстер, плотностью 300гр/м2.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1500 мм
- Глубина700 мм
- Высота810 мм
- Высота до сиденья415 мм
- Вес29,4 кг
- Материалроуп
- Материал каркасадуб
- Цветсветлое дерево
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Ширина упаковки790 мм
- Высота упаковки850 мм
- Глубина упаковки1610 мм
- Вес упаковки34.60 кг
- Объём упаковки1.08 м3
- Изделия стопируютсяНет