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Диван Моржим трехместный, серый - фото 1Диван Моржим трехместный, серый - фото 2

Диван Моржим трехместный, серый

Артикул: CH-049-674
8 оценок
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Диван Моржим двухместный, белый

Характеристики товара

Описание

Подушки в комплекте

Материал подушек - нить сфера, полусфера


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Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Ширина680 мм
  • Высота895 мм
  • Вес31.6 кг
  • Материалротанг
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсерый

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