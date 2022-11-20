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Стул барный Ува L, венге/ бежевый

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1000 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина530 мм
  • Материал каркасадерево
  • Цветкоричневый, бежевый

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