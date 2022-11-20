Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1000 мм
- Ширина530 мм
- Глубина530 мм
- Материал каркасадерево
- Цветкоричневый, бежевый
Стул барный Ува S, венге/ бежевый
Стул Ува N, коричневая кожа
Стул Ува N, коричневая кожа, каркас венге
Стул Eames DAW красный
Стул Eames Черный
Стул Eames Белый
Стул Кроссбэк с подлокотниками белый
Стул Кроссбэк дерево, венге
Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой
Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая
Кресло пластиковое Cross XL, темно-серый
Стул Кроссбэк, черно-красная патина
Стул Кроссбэк, деревянный, бирюзовый