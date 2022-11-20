Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1000 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Ширина1920 мм
- Глубина650 мм
- Вес34 кг
- Материал каркасасталь
Диван Ассоль
Диван барный Флэш
Диван Дублин
Диван Винтаж
Диван Simple
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Диван классический
Диван большой, угловой
Новогодний чехол на стул 01
Стол обеденный Куинси
Светильник лофт Клетка
Встроенная беспроводная зарядка Поли Т02, 10 Ватт
Встроенная беспроводная зарядка Поли Т9
Встроенная беспроводная зарядка Coil 1
Встроенная беспроводная зарядка Поли DY-03
Барный стул Тревер фиолетовый