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Диван Крестов - фото 1

Диван Крестов

12 оценок
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Диван Амур, угловой

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1000 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Ширина1920 мм
  • Глубина650 мм
  • Вес34 кг
  • Материал каркасасталь

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