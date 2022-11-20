Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота950 мм
- Ширина2100 мм
Диван Роял с каретной стяжкой
Диван 3-местный барный
Диван Шлягер
Диван высокий стяжка
Диван с подлокотниками
Диван Дуплет
Диван Chester (Честер) кожаный
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовый
Стул Кроссбэк пластиковый красный
Ель Мишкина Радость
Диван Бриджит, зеленый
Диван Вирджиния с подлокотниками
Диван Альба
Диван Бостончик
Пуф Бычок, рыжий, с коробом и крышкой