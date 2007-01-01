Характеристики товара
Описание
Диван Леон. Минималистический дизайн, закругленная спинка призывают отдохнуть. Для интерьера, который походит на вас, решитесь на сочетание стилей : сочетайте с классическим и современным столом, скамья Леон подходит для любого стиля.
• Каркас из слоеной фанеры и массива лиственницы
• Ножки из стали с латунным покрытием, обработанным щеткой.
• Подвеска сиденья на пружинах, а спинки - с эластичными перекрещенными ремнями
Размеры и вес упаковки:
Габариты - Д153хВ61хГ84 см
Вес - 41,2 кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1520 мм
- Глубина860 мм
- Высота800 мм
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки153 мм
- Высота упаковки61 мм
- Глубина упаковки84 мм
- Вес упаковки41 кг
- Изделия стопируютсяНет