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Настоящее фото товара Диван Леон, серо-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Леон, серо-коричневый
64 оценки
115 990
Товар в корзине. Перейти
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Диван Леон, серо-коричневый

Артикул: CH-017-707
64 оценки
Основные характеристики
  • Длина1520 мм
  • Глубина860 мм
  • Высота800 мм
  • Цветсерый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Диван Леон. Минималистический дизайн, закругленная спинка призывают отдохнуть. Для интерьера, который походит на вас, решитесь на сочетание стилей : сочетайте с классическим и современным столом, скамья Леон подходит для любого стиля.

• Каркас из слоеной фанеры и массива лиственницы
• Ножки из стали с латунным покрытием, обработанным щеткой.
• Подвеска сиденья на пружинах, а спинки - с эластичными перекрещенными ремнями

Размеры и вес упаковки:
Габариты - Д153хВ61хГ84 см
Вес - 41,2 кг

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1520 мм
  • Глубина860 мм
  • Высота800 мм
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки153 мм
  • Высота упаковки61 мм
  • Глубина упаковки84 мм
  • Вес упаковки41 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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