Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван Nootropic, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Nootropic, коричневый
7 оценок
12 790
Товар в корзине. Перейти
Диван Nootropic, коричневый - фото 1Диван Nootropic, коричневый - фото 2Диван Nootropic, коричневый - фото 3Диван Nootropic, коричневый - фото 4Диван Nootropic, коричневый - фото 5Диван Nootropic, коричневый - фото 6Диван Nootropic, коричневый - фото 7Диван Nootropic, коричневый - фото 8Диван Nootropic, коричневый - фото 9Диван Nootropic, коричневый - фото 10
NEW

Диван Nootropic, коричневый

Артикул: CH-084-310
7 оценок
Основные характеристики
  • Длина1000 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота820 мм
  • Материалвелюр
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Frankfurt пэчворк
Фотография товара Стул Frankfurt пэчворк от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Консоль Арт Деко серебро
Фотография товара Стол Консоль Арт Деко серебро от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Диван с налетом классики, придаст изысканности интерьеру квартиры, дополнит обеденную зону кухни, зону отдыха на веранде или лоджии. Обивка в ткани велюр создаст уютную атмосферу и позволит комфортно провести время вашим клиентам в зоне ожидания офиса, салона красоты, гостиницы, кафе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1000 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота820 мм
  • Материалвелюр
  • Цветкоричневый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Высота упаковки280 мм
  • Глубина упаковки615 мм
  • Вес упаковки141 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Диван Бран, синий-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Бран, синий-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
117 890
Оптовая цена

Диван Бран, синий-зеленый

31
Фотография товара Мини-диван - "GAMMA" от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мини-диван - "GAMMA", произведённого компанией ChiedoCover
46 190
Оптовая цена

Мини-диван - "GAMMA"

68
Фотография товара Диван Варди 2-х местный, темно-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Варди 2-х местный, темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от37 590
Оптовая цена

Диван Варди 2-х местный, темно-зеленый

46
Настоящее фото товара Диван Бизнес, черный, двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от22 690
Оптовая цена

Диван Бизнес, черный, двухместный

52
Фотография товара Диван Премьер, черный, трехместный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Премьер, черный, трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от44 290
Оптовая цена

Диван Премьер, черный, трехместный

48
Фотография товара Диван с оттоманкой Сивас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван с оттоманкой Сивас, произведённого компанией ChiedoCover
от69 990
Оптовая цена

Диван с оттоманкой Сивас

8
Фотография товара Диван с оттоманкой Килис от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван с оттоманкой Килис, произведённого компанией ChiedoCover
от66 990
Оптовая цена

Диван с оттоманкой Килис

11
Фотография товара Диван Wiren, темно-серая рогожка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Wiren, темно-серая рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от71 590
Оптовая цена

Диван Wiren, темно-серая рогожка

7
Фотография товара Диван Freya, белая рогожка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Freya, белая рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от94 990
Оптовая цена

Диван Freya, белая рогожка

9
Фотография товара Диван угловой Clamor от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван угловой Clamor, произведённого компанией ChiedoCover
139 890

Диван угловой Clamor

13

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Remedy, каркас черный, велюр фисташковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Remedy, каркас черный, велюр фисташковый, произведённого компанией ChiedoCover
2 690

Стул Remedy, каркас черный, велюр фисташковый

9
Фотография товара Стул Деймон экокожа, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Деймон экокожа, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена

Стул Деймон экокожа, коричневый

26
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Стул Lima, ножки серебро, синий, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Стул Lima, ножки серебро, синий

6
Распродажа
Фотография товара Стул Сашш натур /серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сашш натур /серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 4908
6 990 ₽Оптовая цена

Стул Сашш натур /серый

14
Фотография товара Стул Dublin, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Dublin, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена

Стул Dublin, зеленый

9
В наличии 192 шт.
Фотография товара Стул вращающийся Флекс велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул вращающийся Флекс велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена

Стул вращающийся Флекс велюр синий

26
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Стул Wave M, хром, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена

Стул Wave M, хром

5
Распродажа
Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ В РЯД - BLACK), голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от7 09024
9 290 ₽Оптовая цена

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ В РЯД - BLACK), голубой

5
Настоящее фото товара Стул Stars LS, каркас черный, велюр фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Стул Stars LS, каркас черный, велюр фиолетовый

14
Распродажа
Фотография товара Стул Douglas ромб, бархат серый 27 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Douglas ромб, бархат серый 27, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99047
18 790 ₽Оптовая цена

Стул Douglas ромб, бархат серый 27

12
В наличии 2 шт.

Другие товары из раздела диваны для гостиной

Фотография товара Диван Мондо от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Мондо, произведённого компанией ChiedoCover
от64 890
Оптовая цена

Диван Мондо

7
Фотография товара Диван Clash двухместный, серая рогожка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Clash двухместный, серая рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от88 590
Оптовая цена

Диван Clash двухместный, серая рогожка

8
Фотография товара Диван Clash трехместный с оттоманкой, голубой велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Clash трехместный с оттоманкой, голубой велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от129 490
Оптовая цена

Диван Clash трехместный с оттоманкой, голубой велюр

7
Фотография товара Диван Clash трехместный с оттоманкой, серый шенилл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Clash трехместный с оттоманкой, серый шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
от129 490
Оптовая цена

Диван Clash трехместный с оттоманкой, серый шенилл

13
Фотография товара Диван с оттоманкой Painti от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван с оттоманкой Painti, произведённого компанией ChiedoCover
от93 290
Оптовая цена

Диван с оттоманкой Painti

7
Фотография товара Диван Алькор mini с подлокотниками, рогожка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Алькор mini с подлокотниками, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
18 390

Диван Алькор mini с подлокотниками, рогожка

10
Распродажа
Фотография товара Диван Barcelona 2-местный, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Barcelona 2-местный, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
135 5906
143 490 ₽

Диван Barcelona 2-местный, светло-серый

13
New
Фотография товара Диван Satori, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Satori, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
13 390

Диван Satori, оранжевый

14
New
Фотография товара Диван Nootropic, изумрудный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Nootropic, изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
12 790

Диван Nootropic, изумрудный

11
New
Фотография товара Диван Nootropic, винный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Nootropic, винный, произведённого компанией ChiedoCover
12 790

Диван Nootropic, винный

5

Товар в корзине

Диван Nootropic, коричневый
Диван Nootropic, коричневый
12 790
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Remedy, каркас черный, велюр фисташковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Remedy, каркас черный, велюр фисташковый, произведённого компанией ChiedoCover
2 690

Стул Remedy, каркас черный, велюр фисташковый

9
Фотография товара Стул Деймон экокожа, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Деймон экокожа, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена

Стул Деймон экокожа, коричневый

26
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Стул Lima, ножки серебро, синий, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Стул Lima, ножки серебро, синий

6
Распродажа
Фотография товара Стул Сашш натур /серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сашш натур /серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 4908
6 990 ₽Оптовая цена

Стул Сашш натур /серый

14

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности