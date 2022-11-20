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Диван Моржим трехместный, белый - фото 1Диван Моржим трехместный, белый - фото 2

Диван Моржим трехместный, белый

Артикул: CH-049-675
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подушки в комплекте

Материал подушек - нить сфера, полусфера


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Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Ширина680 мм
  • Высота895 мм
  • Вес31.6 кг
  • Материалротанг
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяткань
  • Цветбелый

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