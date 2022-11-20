Характеристики товара
Описание
Подушки в комплекте
Материал подушек - нить сфера, полусфера
Основные характеристики
- Длина1800 мм
- Ширина680 мм
- Высота895 мм
- Вес31.6 кг
- Материалротанг
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьяткань
- Цветбелый
Подушки в комплекте
Материал подушек - нить сфера, полусфера
Диван «Римини»
Диван офисный Barcelona-1, экокожа черный
Диван офисный Barcelona-1, ткань черный
Диван офисный Barcelona-1, ткань лимон
Диван офисный Barcelona-2, экокожа черный
Диван офисный Barcelona-3, экокожа черный
Диван 2-х местный Min
Модульный 5-местный угловой диван и стол Duka из коричневого алюминия
Модульный 5-местный угловой диван и стол Duka из белого алюминия
3-х местный диван Compo темно-серый с маленьким подносом
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден