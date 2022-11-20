Характеристики товара
Описание
Подушки в комплекте
Материал подушек - нить сфера, полусфера
Основные характеристики
- Длина1800 мм
- Ширина940 мм
- Высота940 мм
- Вес26.8 кг
- Материалротанг
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьяткань
- Цветкоричневый
Подушки в комплекте
Материал подушек - нить сфера, полусфера
Мини-диван - "OMEGA"
Мини-диван - "KINDER A"
Мини-диван - "SIGMA"
Мини-диван - "KVINT"
Мини-диван - "KINDER B"
Мини-диван - "FLORA"
Мини-диван - "ALFA"
Мини-диван - "DELTA"
Мини-диван - "KINDER D"
Мини-диван - "BETTA"
Диван 2-х местный Метрополи Стандарт
Диван Matrix, голубой
Диван 2-х местный Aiala из ротанга
Диван Элис, капучино
Диван прямой Корсо-1 молочный
Диван Клаб, 2-х местный
Диван Skanes M, шенил беленый дуб, grey
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден