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Диван Фолевел

Артикул: CH-050-412
7 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота895 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Профиль каркаса40х40 мм
  • Вес46,35 кг
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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