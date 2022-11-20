Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1200 мм
- Глубина650 мм
- Высота895 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Профиль каркаса40х40 мм
- Вес46,35 кг
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияРоссия
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