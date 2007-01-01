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Стул Кэрол, коричневый, бежевые ножки - фото 1Стул Кэрол, коричневый, бежевые ножки - фото 2Стул Кэрол, коричневый, бежевые ножки - фото 3

Стул Кэрол, коричневый, бежевые ножки

Артикул: CH-074-579
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул Кэрол — современное решение для вашего интерьера.

Материалы и конструкция. Оснащен прочным металлическим каркасом бежевого цвета, который обеспечивает отличную устойчивость. Обивка выполнена из мягкого вельвета коричневого оттенка, создающего приятные тактильные ощущения. Защитные накладки на ножках предотвращают повреждения пола от царапин.

Дизайн и комфорт. Мягкое сиденье в сочетании с удобной широкой спинкой обеспечат удобную посадку и уют даже при длительном использовании. Металлический каркас огибает спинку и плавно переходит из подлокотников в ножки. На подлокотниках для дополнительного комфорта предусмотрены мягкие накладки.

Прочность и надежность. Способен выдержать нагрузку до 150 кг, что гарантирует его долговечность и безопасность. Вес стула составляет 6 кг, что делает его удобным для перемещения.

Место использования. Стул Кэрол станет отличным дополнением к кухне, гостиной, офису или кафе. Его универсальный и элегантный дизайн гармонично впишется в любой современный интерьер.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина605 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Материал сиденьявельвет
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки26.80 кг
  • Габариты упаковки для логистики970
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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