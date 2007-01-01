Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Теллинг шенилл серо-синий, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Теллинг шенилл серо-синий
10 оценок
8 590
Стул Теллинг шенилл серо-синий - фото 1Стул Теллинг шенилл серо-синий - фото 2Стул Теллинг шенилл серо-синий - фото 3Стул Теллинг шенилл серо-синий - фото 4Стул Теллинг шенилл серо-синий - фото 5Стул Теллинг шенилл серо-синий - фото 6Стул Теллинг шенилл серо-синий - фото 7
NEW

Стул Теллинг шенилл серо-синий

Артикул: CH-081-521
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина505 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота775 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стул Теллинг — стильный акцент для вашего интерьера. Стул Теллинг выполнен в минималистичном стиле с лёгким лофт-оттенком. Чёткие линии, геометричная форма и тонкие металлические ножки придают модели визуальную лёгкость, а широкая спинка и просторное сиденье обеспечивают комфортную посадку. Такой дизайн делает стул универсальным решением как для дома, так и для общественных пространств. Обивка выполнена из ткани шенилл, которая ценится за мягкость, прочность и износостойкость. Шенилл устойчив к истиранию, долго сохраняет насыщенный цвет и приятную текстуру, а также отличается практичностью в уходе. Наполнитель из поролона обеспечивает мягкость и удобство даже при длительном сидении. Прочные металлические ножки окрашены в универсальный чёрный цвет, что придаёт стулу дополнительную устойчивость и современный вид. На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые защищают напольное покрытие от царапин и предотвращают скольжение. Конструкция выдерживает нагрузку до 120 кг, что подтверждает надежность модели. Стул Теллинг одинаково хорошо подойдёт для кухни или столовой зоны, гостиной, кабинета, а также будет уместен в кафе, ресторане или коворкинге. Его современный и лаконичный стиль органично вписывается в различные интерьерные решения.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина505 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота775 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес5 кг
  • Материал сиденьяшенилл
  • Материал каркасафанера, металл
  • Цветсиний, серый
  • Обивкашенилл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки580 мм
  • Вес упаковки11 кг
  • Объём упаковки0.29 м3
  • Габариты упаковки для логистики850
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

