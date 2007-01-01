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Настоящее фото товара Диван Флори-Б textile белая эмаль grey, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Флори-Б textile белая эмаль grey
97 оценок
33 990
Товар в корзине. Перейти
Диван Флори-Б textile белая эмаль grey - фото 1Диван Флори-Б textile белая эмаль grey - фото 2Диван Флори-Б textile белая эмаль grey - фото 3Диван Флори-Б textile белая эмаль grey - фото 4

Диван Флори-Б textile белая эмаль grey

Артикул: CH-023-445
97 оценок
Основные характеристики
  • Длина1940 мм
  • Ширина685 мм
  • Высота770 мм
  • Вес30 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Гарантия: 12 мес
Максимальная нагрузка: 300 кг
Жесткость: Средняя
Чехлы: Несъемные
Комплект поставки: Диван в собранном виде
Страна производства: Россия
Материал обивки: Рогожка или велюр на выбор
Ящик для белья: не предусмотрено конструкцией
Количество мест: Трехместный
Механизм трансформации: Не трансформируется
Материал каркаса: Массив березы
Наполнение: высокоэластичный ППУ

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1940 мм
  • Ширина685 мм
  • Высота770 мм
  • Вес30 кг
  • Максимальная нагрузка300 кг
  • Материал сиденьярогожка, велюр
  • Материал каркасадерево

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки194 мм
  • Высота упаковки68 мм
  • Глубина упаковки77 мм
  • Вес упаковки30 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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