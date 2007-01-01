Характеристики товара
Описание
Диван с налетом классики, придаст изысканности интерьеру квартиры, дополнит обеденную зону кухни, зону отдыха на веранде или лоджии. Обивка в ткани велюр создаст уютную атмосферу и позволит комфортно провести время вашим клиентам в зоне ожидания офиса, салона красоты, гостиницы, кафе.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1000 мм
- Глубина610 мм
- Высота820 мм
- Материалвелюр
- Цветсветло-коричневый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Высота упаковки280 мм
- Глубина упаковки615 мм
- Вес упаковки141 кг
- Изделия стопируютсяНет