Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван Nootropic, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Nootropic, светло-коричневый
9 оценок
12 790
Товар в корзине. Перейти
Диван Nootropic, светло-коричневый - фото 1Диван Nootropic, светло-коричневый - фото 2Диван Nootropic, светло-коричневый - фото 3Диван Nootropic, светло-коричневый - фото 4Диван Nootropic, светло-коричневый - фото 5Диван Nootropic, светло-коричневый - фото 6
NEW

Диван Nootropic, светло-коричневый

Артикул: CH-084-299
9 оценок
Основные характеристики
  • Длина1000 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота820 мм
  • Материалвелюр
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Диван с налетом классики, придаст изысканности интерьеру квартиры, дополнит обеденную зону кухни, зону отдыха на веранде или лоджии. Обивка в ткани велюр создаст уютную атмосферу и позволит комфортно провести время вашим клиентам в зоне ожидания офиса, салона красоты, гостиницы, кафе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1000 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота820 мм
  • Материалвелюр
  • Цветсветло-коричневый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Высота упаковки280 мм
  • Глубина упаковки615 мм
  • Вес упаковки141 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Диван Loco двухместный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Loco двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от50 590
Оптовая цена

Диван Loco двухместный

79
Фотография товара Диван LEONE из велюра, серо-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван LEONE из велюра, серо-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
104 790
Оптовая цена

Диван LEONE из велюра, серо-коричневый

84
Фотография товара Диван Квинс Угловой, венге beige от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Квинс Угловой, венге beige, произведённого компанией ChiedoCover
от60 990
Оптовая цена

Диван Квинс Угловой, венге beige

90
Фотография товара Диван Хардвар вельвет, ash от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Хардвар вельвет, ash, произведённого компанией ChiedoCover
от60 990
Оптовая цена

Диван Хардвар вельвет, ash

63
Фотография товара Диван Veene текстиль, орех grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Veene текстиль, орех grey, произведённого компанией ChiedoCover
от36 590
Оптовая цена

Диван Veene текстиль, орех grey

93
Фотография товара Диван hares velvet, grass от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван hares velvet, grass, произведённого компанией ChiedoCover
от34 590
Оптовая цена

Диван hares velvet, grass

87
Фотография товара Диван-кровать Оливер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван-кровать Оливер, произведённого компанией ChiedoCover
от45 790
Оптовая цена

Диван-кровать Оливер

7
Фотография товара Диван Дэймос, велюр розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Дэймос, велюр розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от23 590
Оптовая цена

Диван Дэймос, велюр розовый

13
Распродажа
Фотография товара Диван Amsterdam трёхместный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Amsterdam трёхместный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
99 99010
111 090 ₽

Диван Amsterdam трёхместный, серый

6
Хит
Фотография товара Диван Стэйт Гросс, 2100*830, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Стэйт Гросс, 2100*830, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от25 790

Диван Стэйт Гросс, 2100*830, экокожа

96

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул поворотный Челси от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул поворотный Челси, произведённого компанией ChiedoCover
6 99030
9 890 ₽Оптовая цена

Стул поворотный Челси

11
Распродажа
Фотография товара Стул Field пластик темно-бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Field пластик темно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99061
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Field пластик темно-бирюзовый

26
В наличии 145 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Shaya с подушкой, пластик, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Shaya с подушкой, пластик, черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 29031
8 990 ₽Оптовая цена

Стул Shaya с подушкой, пластик, черный

26
В наличии 78 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул барный Argentina, черный, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Argentina, черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
14 59010
16 190 ₽

Стул барный Argentina, черный, экокожа

7
Фотография товара Стул Стиль, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Стиль, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090
Оптовая цена

Стул Стиль, розовый

15
Фотография товара Стул Hidra, темно-серый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Hidra, темно-серый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
10 490

Стул Hidra, темно-серый, велюр

8
Фотография товара Стул Eames DSR черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames DSR черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
Оптовая цена

Стул Eames DSR черный

26
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стул Сохо soft орех темный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сохо soft орех темный, произведённого компанией ChiedoCover
от29 490
Оптовая цена

Стул Сохо soft орех темный

5
Распродажа
Фотография товара Стул Lanno, светло-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Lanno, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
8 49040
13 990 ₽Оптовая цена

Стул Lanno, светло-коричневый

26
В наличии 44 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ - BLACK), произведённого компанией ChiedoCover
от12 59024
16 390 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ - BLACK)

6

Другие товары из раздела диваны для гостиной

Фотография товара Диван Мондо от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Мондо, произведённого компанией ChiedoCover
от64 890
Оптовая цена

Диван Мондо

7
Фотография товара Диван Литра трехместный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Литра трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от132 890
Оптовая цена

Диван Литра трехместный

9
Фотография товара Диван раскладной Spounge от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван раскладной Spounge, произведённого компанией ChiedoCover
от154 990
Оптовая цена

Диван раскладной Spounge

6
Фотография товара Диван Wiren, рогожка капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Wiren, рогожка капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от71 590
Оптовая цена

Диван Wiren, рогожка капучино

10
Фотография товара Диван Donter, зеленый рогожка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Donter, зеленый рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от64 390
Оптовая цена

Диван Donter, зеленый рогожка

10
Фотография товара Диван Линет, бежевый, 1600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Линет, бежевый, 1600, произведённого компанией ChiedoCover
52 190

Диван Линет, бежевый, 1600

9
Фотография товара Диван Римус, бежевый, 2000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Римус, бежевый, 2000, произведённого компанией ChiedoCover
67 390

Диван Римус, бежевый, 2000

10
Распродажа
Фотография товара Диван Riolo, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Riolo, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
81 09010
90 090 ₽

Диван Riolo, голубой

10
New
Фотография товара Диван Satori, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Satori, серый, произведённого компанией ChiedoCover
13 390

Диван Satori, серый

15
New
Фотография товара Диван Nootropic, сиреневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Nootropic, сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
12 790

Диван Nootropic, сиреневый

12

Товар в корзине

Диван Nootropic, светло-коричневый
Диван Nootropic, светло-коричневый
12 790
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул поворотный Челси от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул поворотный Челси, произведённого компанией ChiedoCover
6 99030
9 890 ₽Оптовая цена

Стул поворотный Челси

11
Распродажа
Фотография товара Стул Field пластик темно-бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Field пластик темно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99061
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Field пластик темно-бирюзовый

26
В наличии 145 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Shaya с подушкой, пластик, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Shaya с подушкой, пластик, черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 29031
8 990 ₽Оптовая цена

Стул Shaya с подушкой, пластик, черный

26
В наличии 78 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул барный Argentina, черный, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Argentina, черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
14 59010
16 190 ₽

Стул барный Argentina, черный, экокожа

7

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности