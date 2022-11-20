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Стул Диана, вельвет серый

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Стул Диана, вельвет сиреневый

Характеристики товара

Описание

Стул кухонный Диана с мягкой вельветовой мебельной обивкой станет украшением любого помещения. Его можно установить как на кухне, так и в гостиной, столовой или спальне.

1 короб / 4шт
Габариты: 101*70*59
Вес брутто: 32,000
Объем: 0,420

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Основные характеристики

  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Ширина560 мм
  • Глубина450 мм
  • Вес7.1 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавельвет
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки1010 мм
  • Высота упаковки700 мм
  • Глубина упаковки590 мм
  • Объём упаковки0.42 м3
  • Вес упаковки32 кг

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