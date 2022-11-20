Характеристики товара
Описание
Стул кухонный Диана с мягкой вельветовой мебельной обивкой станет украшением любого помещения. Его можно установить как на кухне, так и в гостиной, столовой или спальне.
1 короб / 4шт
Габариты: 101*70*59
Вес брутто: 32,000
Объем: 0,420
Основные характеристики
- Высота870 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Ширина560 мм
- Глубина450 мм
- Вес7.1 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкавельвет
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки1010 мм
- Высота упаковки700 мм
- Глубина упаковки590 мм
- Объём упаковки0.42 м3
- Вес упаковки32 кг