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Стул Роза, вельвет бежево-серый, ножки черные - фото 1Стул Роза, вельвет бежево-серый, ножки черные - фото 2Видеообзор мягкого стула Роза - ChiedoCover - видео 3Стул Роза, вельвет бежево-серый, ножки черные - фото 4Стул Роза, вельвет бежево-серый, ножки черные - фото 5Стул Роза, вельвет бежево-серый, ножки черные - фото 6Стул Роза, вельвет бежево-серый, ножки черные - фото 7Стул Роза, вельвет бежево-серый, ножки черные - фото 8Стул Роза, вельвет бежево-серый, ножки черные - фото 9

Стул Роза, вельвет бежево-серый, ножки черные

32 оценки
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Характеристики товара

Описание

Мягкий стул Роза отлично подходит для любого стиля и является универсальной мебелью для HoReCa. Многие рестораторы рекомендуют именно эти стулья для кафе, объясняя это идеальным сочетанием цены и качества. Кроме того, это отличный вариант мебели для гостиниц, которую можно расположить в зоне ожидания для посетителей. Бежево-серый стул с обивкой вельвет идеально впишется в любой интерьер.

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Глубина620 мм
  • Вес7,2 кг
  • Материал каркасадерево
  • Обивкавелюр Белла 11
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

Популярные варианты обивки

Стул Роза, вельвет бежево-серый, ножки черные - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Стул Роза, вельвет бежево-серый, ножки черные - обивка в цвете 0909
Стул Роза, вельвет бежево-серый, ножки черные - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Роза, вельвет бежево-серый, ножки черные - обивка в цвете LilacLilac
Стул Роза, вельвет бежево-серый, ножки черные - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Роза, вельвет бежево-серый, ножки черные - обивка в цвете CreamCream
Стул Роза, вельвет бежево-серый, ножки черные - обивка в цвете 666666
Стул Роза, вельвет бежево-серый, ножки черные - обивка в цвете 0404
Стул Роза, вельвет бежево-серый, ножки черные - обивка в цвете ecruecru
Стул Роза, вельвет бежево-серый, ножки черные - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул Роза, вельвет бежево-серый, ножки черные - обивка в цвете 1414
Стул Роза, вельвет бежево-серый, ножки черные - обивка в цвете 88
Стул Роза, вельвет бежево-серый, ножки черные - обивка в цвете 4141
Стул Роза, вельвет бежево-серый, ножки черные - обивка в цвете 2626
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Стул Роза, вельвет бежево-серый, ножки черные — выполненные заказы

Фотография товара Стул Роза от компании ChiedoCover.Стул Роза Фотография товара Стул Роза, обивка велюр Bella 15, ножки деревянные цвет морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Стул Роза, обивка велюр Bella 15, ножки деревянные цвет морилка старинный орехФотография товара Стул Роза, Velutto 26, ножки-металл от компании ChiedoCover.Стул Роза, Velutto 26, ножки-металлФотография товара Стул Роза, велюр Cashmere 013, цвет ножек-светлый орех от компании ChiedoCover.Стул Роза, велюр Cashmere 013, цвет ножек-светлый орехФотография товара Стул Роза, Vivaldi 15, ножки метал-RAL 9005 от компании ChiedoCover.Стул Роза, Vivaldi 15, ножки метал-RAL 9005Фотография товара Чехол на стул Роза, Падингтон 04 от компании ChiedoCover.Чехол на стул Роза, Падингтон 04Фотография товара Стул Роза, Cloud 02, цвет ножек-чёрная морилка от компании ChiedoCover.Стул Роза, Cloud 02, цвет ножек-чёрная морилкаФотография товара Стул Роза, Elite Kadife 279, цвет ножек-лак от компании ChiedoCover.Стул Роза, Elite Kadife 279, цвет ножек-лакФотография товара Стул Роза, Selesta 24, цвет ножек-органика от компании ChiedoCover.Стул Роза, Selesta 24, цвет ножек-органикаФотография товара Стул Роза, Bella 04, цвет ножек-чёрная морилка от компании ChiedoCover.Стул Роза, Bella 04, цвет ножек-чёрная морилка
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